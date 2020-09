Consejos para elegir una buena silla de coche para tu bebé

Con la llegada de la vuelta al cole en esta aparente nueva normalidad, son muchas las familias que dejan a sus pequeños en las guarderías y colegios infantiles y para ello, deben desplazarse en su vehículo y disponer de la silla del coche que más se adapte a la edad, peso y habitáculo del automóvil.

En busca de ayudarte a comprar una nueva o que conozcas cuando cambiar de silla, a continuación te dejamos con unas pautas a seguir que estamos seguros de que te servirán de ayuda.Â

Permítenos dos minutos de tu tiempo, porque vamos a ello, no sin antes agradecer, después de ponernos en contacto con diferentes tiendas especializadas en este producto, a pequesillas.com, especialistas del sector y que nos han atendido amablemente para arrojar un poco de luz a una preocupación que este año, se suma a la propia incertidumbre de volver al colegio con un coronavirus todavía con gran presencia en nuestro país.

Sin más dilación, te proponemos algunos detalles que deberías tener en cuenta a la hora de comprar o renovar tu actual silla de bebé para el coche y las diferentes opciones disponibles en la actualidad.

Requisitos que debe cumplir una silla de coche para bebé

Al igual que sucede con la mayoría de productos relacionados con la seguridad, sobre todo para bebés, los cuales son más vulnerables e indefensos, ya que su bienestar está en manos de sus padres, se requiere para los fabricantes, una serie de aspectos, por lo general, relacionados con la seguridad, que pasamos a detallarte.

En primer lugar, la silla para coches de bebés debe disponer de una homologación, por norma general, con una visible etiqueta naranja en la parte delantera de la misma. Cabe destacar que al disponer de diferentes homologaciones, cuanto más nuevas, más seguras deberían ser debido al avance tecnológico, al realizar pruebas de mayor calidad que en la antigüedad.

En este sentido, la norma más reciente es la i-Size R-129, aunque esto no quiere decir que si tu actual silla no dispone de ello, no esté homologada. Existen otras como por ejemplo, la norma ECE 44/04.

Otro punto a tener en cuenta además de comprar una silla para bebés de coche con homologación, es tener en cuenta el espacio disponible en nuestro coche, ya que existen modelos de todo tipo de tamaños, que en ocasiones, tras realizar la adquisición de la misma, no son compatibles con el habitáculo del vehículo, viéndonos obligados a cambiar la silla o en todo caso, de no disponer del ticket, acabar tirando el dinero sin poder darle uso.

Por tanto, entre las características principales que debieras tener en cuenta a la hora de comprar una silla, cabe destacar que la misma esté homologada y que sus dimensiones, permitan una perfecta colocación en el coche.

Tipos de sillas para coche de bebé

Aunque existe un gran número de tipos y modelos diferentes en el mercado, cabe destacar que a la hora de comprar una silla de coche para bebés, tendremos que tener en cuenta no la edad como solemos hacer habitualmente, sino el peso y estatura del niño, ya que no todos los pequeños de la casa con los mismos años, tienen la misma constitución. De hecho, a edades tempranas, es cuando mayor suele ser esta diferencia.

Teniendo en cuenta también lo pronto que estos kilos y centímetros aumentarán con el crecimiento del pequeño, es recomendable comprar sillas para bebés que dispongan de diferentes rangos, es decir, que abarquen diferentes pesos y así, aunque aumente de peso, pueda seguir utilizándola sin que tengas que realizar una nueva adquisición.Â

Por otra parte y en consonancia con el punto anterior, bajo ningún concepto por no gastar dinero en una nueva silla, la estires de tal modo que tu hijo vaya encogido en ella debido a ser pequeña o al contrario, que la compres demasiado grande y no vaya lo ajustado que debiera.

Aunque son muchos más los aspectos a tener en cuenta, si revisas que el modelo a comprar esté homologado, es compatible con tu vehículo y se adapta al peso y medida de tu bebé, estarás realizando a priori, la compra adecuada.