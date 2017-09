O Conselleiro Maior recoñece a En Marea a mala xestión dos fondos europeos por parte da Xunta de Galicia

Connect on Linked in

O Conselleiro Maior, José Antonio Redondo López, recoñeceu esta mañá ao grupo de En Marea a mala xestión dos Fondos europeos por parte do Goberno galego, conclusión que ben recollida tamén nos informes de fiscalización do sector público de Galicia e a fiscalización da Conta xeral que presentou en comisión parlamentaria. O vicevoceiro de En Marea no Parlamento, Antón Sánchez, denunciou na súa intervención o “despilfarro de fondos europeos” recollido nestes informes que asegurou “debería poñer vermellos ao Goberno galego” ao se constatar a súa capacidade de xestión. Redondo na quenda de resposta aos grupos parlamentarios, corroborou a afirmación feita polo vicevoceiro de En Marea recoñecendo esta mala execución que dixo espera sexa corrixido pola Xunta de Galicia.

Na presentación da Memoria de actividade de 2016 e os informes de fiscalización do sector público de Galicia que conteñen a fiscalización da Conta Xeral do Goberno galego, o grupo de En Marea puido comprobar que un ano máis repítense as mesmas recomendacións por parte do Consello de Contas sen que a Xunta de Galicia faga absolutamente nada para cumprir algunha delas. O vicevoceiro de En Marea lamentou a actitude do Goberno galego facendo oídos xordos as cuestións sinaladas ano tras ano por este órgano o que deixa en evidencia así mesmo a pouca consideración e respecto que ten polo seu traballo.