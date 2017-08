A Consellería do Medio Rural informa da situación dos lumes forestais con datos recollidos ata as 13,45 horas de hoxe

Connect on Linked in

A Consellería do Medio Rural informa da situación dos lumes forestais con datos recollidos ata as 13,45 h. de hoxe.

Laza-Camba

Activo un lume forestal no concello de Laza, parroquia de Camba, que comezaba onte ás 20,51 h. e que, segundo as últimas estimacións, afecta unhas 70 hectáreas de monte raso. Forman parte do dispositivo de extinción 1 técnico, 4 axentes, 15 brigadas, 5 motobombas, 1 pa, 8 helicóptero e 4 avións.

Verín-Vilamaior

Quedou controlado ás 11,30 h. o lume do concello ourensán de Verín, parroquia de Vilamaior. Este incendio comezaba ás 16,30 h. do xoves e segue evolucionando favorablemente. Na súa extinción levan traballado 5 técnicos, 61 axentes, 107 brigadas, 69 motobombas, 7 pas, 18 helicópteros e 9 avións. Tamén colaboraron efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do Grupo de Emerxencia Supramunicipal (GES) de Laza e bombeiros comarcais da zona. Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é dunhas 1.361,27 hectáreas.

Pantón-Toldaos

Permanece controlado dende as 18,17 h. de onte o lume rexistrado no concello lugués de Pantón, parroquia de Toldaos. Comezaba o venres ás 15,20 h. e, segundo as últimas estimacións, afectou 248,96 hectáreas, 191,59 de monte raso e 57,37 de arborado. Na súa extinción traballan 14 axentes, 38 brigadas, 22 motobombas, 3 pas, 11 helicópteros e 2 avións.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de twitter: @incendios085.