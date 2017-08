A Consellería do Medio Rural informa da situación dos lumes forestais con datos recollidos ata as 19,30 horas de hoxe.

Laza-Camba

Controlado ás 17,11 horas desta tarde o lume forestal no Concello de Laza, parroquia de Camba, que comezaba o sábado ás 20,51 horas. Segundo as últimas estimacións, afecta 75,02 hectáreas, das cales 2,82 son de arborado e o resto de monte raso. Forman parte do dispositivo de extinción un técnico, sete axentes, 24 brigadas, sete motobombas, unha pa, oito helicópteros e catro avións.

Verín-Vilamaior

Permanece controlado dende as 11,30 horas de onte o lume do concello ourensán de Verín, parroquia de Vilamaior. Este incendio comezaba ás 16,30 horas do xoves e segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 1.361,27 hectáreas. Na súa extinción levan traballado seis técnicos, 65 axentes, 119 brigadas, 74 motobombas, sete pas, 16 helicópteros e nove avións. Tamén colaboraron efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do Grupo de Emerxencia Supramunicipal (GES) de Laza e bombeiros comarcais da zona.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de Twitter: @incendios085.