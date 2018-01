O Consello das Mareas convocará o vindeiro plenario antes do 17 de marzo

Print This Post

O Consello das Mareas celebrado a mañá de onte en Santiago de Compostela acordou celebrar o vindeiro plenario de En Marea con data máxima o 17 de marzo deste ano. Un dos temas fundamentais tratados na xuntanza de hoxe foron as cuestións relativas as eleccións municipais do vindeiro ano 2019.

Co fin de fomentar a participación e o traballo, e escoita e recoller as opinións e propostas das inscritas nas mareas municipalistas, convocarase previamente á redacción das teses por parte dunha comisión creada hoxe no Concello, unhas xornadas de reflexións nas catro provincias a mediados de febreiro.