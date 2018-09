Connect on Linked in

Nos primeiros días de setembro e xusto tras os gastos do verán, hai que facer un desembolso para equipar aos nenos con material escolar, uniforme ou roupa necesaria, libros (que este ano son un 4,2% máis caros) … Todo isto, sen contar os gastos de escolarización, matrículas, cotas, extraescolares, etc…

Segundo a Organización de Consumidores e Usuarios, a volta ao cole supón uns primeiros gastos que, de media, roldan os 500 euros por neno ou adolescente.

Nun fogar onde haxa varios nenos, a costa de setembro pode facerse realmente dura. Por iso, a Organización de Consumidores e Usuarios ofrece unha serie de consellos para aforrar na volta ao cole.

1. Comparar é a clave para aforrar na volta ao cole. As diferenzas de prezos son notables en todos os produtos.

2. Antes de nada, revisar o que se ten e facer unha lista co que realmente se necesita. Novo curso non significa que todo deba ser novo. Se unha mochila está en bo estado, por que comprar outra?

3. Aproveitar as ofertas e descontos. Nas semanas previas á volta ao cole abundan as oportunidades e promocións, aínda que convén revisar ben se o desconto mellora os prezos. Débese ter en conta que ás veces o barato sae caro: se só necesítanse 5 cadernos, mellor esquecerse desa super oferta de 10…

4. O consumo colaborativo pode traducirse un importante aforro neste tipo de produtos. Nos últimos anos prosperaron distintas iniciativas que favorecen o intercambio de roupa, libros e material escolar, con plataformas e asociacións.

5. Para as lecturas recomendadas, a opción máis económica é tomalas prestadas das bibliotecas ou utilizar a nova tendencia na internet, moi popular noutros países, de intercambiar libros a través de plataformas online. Tamén é posible tratar de intercambiar ou recuperar (rebaixados ou gratis) os libros usados do curso anterior e que xestionan os mesmos centros ou as asociacións de pais (AMPA).

6. O uniforme supón un importante desembolso, que pode superar os 150 euros, pero se non o hai, equipar ao neno co que necesita tamén é un gasto. Para non desembolsalo todo de golpe, debemos procurar graduar as compras, especialmente na roupa e calzado.

7. Para fuxir das tentacións (que saen caras) debemos tentar ir comprar sen os nenos, que se encaprichan facilmente do estoxo co seu personaxe favorito ou as sudaderas de última moda.