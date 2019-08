Consellos para gozar ao 100% de O Marisquiño 2019

Aquí vai un mapa para que te poidas facer o percorrido que máis che apeteza segundo as túas preferencias…

Á espectacularidade das probas que xa foron habituais nos últimos anos súmanse o novo atractivo do Football Freestyle. A modalidade máis urbana do deporte rei estrearase en O Marisquiño da man de Red Bull.

O programa empezará o venres cun workshop ás 19:00 h, o sábado terá as eliminatorias á mesma hora (e ás 12:00 h a presentación) e as finais serán o domingo a partir das 16:00 h. En calquera momento, por certo, podería haber unha sorpresa relacionada co Celta de Vigo…

O espectacular MTB Downtown

Unha das modalidades máis incribles de Ou Marisquiño é o MTB Downtown. O percorrido parte do Castelo de San Sebastián e percorre vertiginosamente o casco antigo ata chegar ao Porto de Vigo, zona de celebración do festival. Ver ás bicis de Mountain Bike pasar polas estreitas rúas, baixar as escaleiras ou sortear os saltos do percorrido a toda velocidade buscando parar o crono o máis antes posible é un dos espectáculos máis recomendables.

Un consello: o salto Nissan -xusto antes da meta- que se realiza sobre un Qashqai é dos mellores sitios para gozar do descenso, que se celebra integramente o domingo. Ademais, alí pódese ver quen é a cada momento o rider máis rápido que ocupa o mitiquísimo hot seat de Red Bull…

Os riders a seguir

Máis de 1.000 riders de todo o mundo daranse cita en Ou Marisquiño 2019. Entre eles, atletas top das súas disciplinas como Gustavo Ribeiro, Angelo Caro, Danny León, Andrea Benítez, Mar Barrera o Keet Oldenbeuving (Skate); Viki Gómez, Courage Adams, Iñaki Mazza, Sergio Layos, Teresa Fernández-Miranda, Corey Martínez, Daniel Peñafiel ’Naran’ (BMX); e Nicholi Rogatkin, Max Fredriksson o Bienve Aguado (Dirt Jump). Cando os speakers pronuncien os seus nomes, non quites o ollo do escenario onde esteas…