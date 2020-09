Contestación da Federación Olívica de Asociacións de nais e pais de Vigo e comarca ao Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, Sr. César Pérez Ares

Despois das declaraci贸ns vertidas onte polo Xefe Territorial de Educaci贸n de Pontevedra, Sr. C茅sar P茅rez Ares sobre a Federaci贸n Ol铆vica de Asociaci贸ns de nais e pais de Vigo e comarca, esta Xunta Directiva queres remitirlle esta nota de prensa en contestaci贸n as s煤as declaraci贸ns.

Sr. C茅sar Ares.

En contestaci贸n as s煤as declaraci贸ns efectuadas o d铆a 4 de setembro na prensa, desexamos expresar o noso parecer. As familias asociadas 谩s Anpas da escola p煤blica de Vigo e federadas en FOANPAS, merecen un respecto por parte de Xefatura Territorial. N贸s non facemos 鈥減ol铆tica鈥 como vostede d谩 a entender, as familias da escola p煤blica convivimos coa 鈥減ol铆tica educativa e coa pol铆tica social鈥.

FOANPAS representa a diversidade das familias da nosa cidade. Precisamente por velar polos intereses dos/as escolares e das s煤as familias e de toda a comunidade educativa, nese exercicio de 鈥渞esponsabilidade鈥 decidimos non xestionar estes servizos. No comedor escolar 茅 necesario que un equipo t茅cnico valore as condici贸ns dos espazos destinados a tal fin. Pedimos que se nos exima desa carga de ter que firmar que asumimos todo tipo de responsabilidades. Tam茅n pedimos que contraten coidadoras/es para o funcionamento deste servizo garantindo a atenci贸n do alumnado NEAE.

Sobre o non incremento da partida econ贸mica e a aposta por optimizar os recursos, cales recursos?, os que xa existen e son totalmente insuficientes!! En canto os espazos que di vostede que puxeron a disposici贸n do servizo de comedor, cales son?, valor谩ronse por parte dun equipo t茅cnico?, habilit谩ronse co mobiliario necesario?, contrat谩ronse m谩is coidadoras/es?

Respecto o Plan Madruga e a s煤a resposta ante negativa das Anpas a xestionalo, foi: 鈥淓s ajeno a Educaci贸n y forma parte de la din谩mica de las asociaciones de padres con los Concellos鈥. Non 茅 a nosa competencia ofertar estes servizos, mal chamados complementarios, que se ti帽an que considerar como servizos educativos. As familias non podemos 鈥渄esconciliar鈥 para xestionar servizos que axuden 谩 conciliaci贸n. As administraci贸ns te帽en que empezar a valorar un cambio de modelo laboral que se adapte a conciliaci贸n familiar.

Non 茅 certo que sempre mantivera unha actitude dialogante con FOANPAS. Soamente nos convocaron a unha xumtanza na que trasladamos as nosas demandas que non tiveron resposta.

Non minta Sr. Xefe Territorial non insulte nin falte ao respeto 谩s familias da escola p煤blica de Vigo.

A Xunta directiva de FOANPAS