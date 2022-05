‘Continente María’, coproducción del Centro Dramático Galego con Ainé y el Ayuntamiento de A Coruña sobre María Casares, se estrena mañana en el Teatro Rosalía Castro

La coproducción del Centro Dramático Galego (CDG) con Ainé Producciones y el Ayuntamiento de A Coruña acerca de la figura de María Casares, Continente María, se estrena mañana en la ciudad herculina en el marco de la programación de la Red Gallega de Teatros y Auditorios promovida por la Xunta en colaboración con las administraciones locales. La pieza se lleva a escena con la compañía A Quinta do Cuadrante y forma parte de la agenda conmemorativa impulsada por el Gobierno gallego con motivo del centenario de la actriz. La función inaugural tendrá lugar en el Teatro Rosalía Castro a las 20,30 horas.

Con texto de Marianella Morena y dirigida por Tito Asorey, Continente María cuenta en el elenco con la actriz Melania Cruz y el pianista Vadim Yukhnevich. Completan el equipo Laura Iturralde como responsable de iluminación, José Faro Coti de la escenografía y Jairo Iglesias del vídeo.

El espectáculo es un cuanto al teatro y a la vida a través del diálogo con la extraordinaria figura de María Casares. Presenta la actriz como el mapa de un continente a recorrer disfrutando de los detalles de su paisaje lleno de vitalidad y ganas de vivir. Tras la estrena en A Coruña, el montaje estará en el Salón Teatro de Santiago durante dos semanas.

La coproducción se incluye en la amplia programación diseñada por la Xunta con motivo del centenario de María Casares, con diversas acciones que tienen como escenario a ciudad de A Coruña. Así, la Biblioteca Pública Miguel González Garcés acoge hasta finales de año una exposición alrededor de la artista con fondos propios y el Museo de Bellas Artes, un ciclo de conferencias que trae a Galicia personalidades relevantes de la cultura que conocen de cerca el trabajo y el legado de la actriz. Otra de las muestras programadas, de carácter itinerante, está ya instalada en Santiago de Compostela.

Dinamización de la actividad escénica

A su vez, Continente María forma parte de las seis coproducciones previstas por la unidad teatral de la Xunta hasta junio. Se suma a las ya estrenadas Come and go, de Helena Salgueiro; O Péndulo, de Inversa Teatro; Rastros, de Condetrespés, y los nuevos volúmenes de Clásicas desfeitas, en coproducción con la Cidade da Cultura de Galicia y a cargo de las compañías Galeatro y Moving Compass.

Como cierre del semestre, el 28 de mayo llega Asemblea xeral, de Sarabela Teatro, que desarrollará su primera función de cara al público en O Barco de Valdeorras. Con el impulso la estos proyectos se busca dinamizar la actividad escénica y la creación de audiencia en todo el territorio, así como reforzar la colaboración pública y privada en el ámbito teatral.