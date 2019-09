Continúan as charlas informativas en Salcedo para implantar a compostaxe individual

Compartir en:









O Concello de Pontevedra continúa mañá coas charlas na Casa Verde de Salcedo para informar do despregue da compostaxe individual na parroquia, a segunda na que se entregarán de balde os composteiros. O concelleiro Alberto Oubiña, responsable do rural, estará presente nestes encontros nos que se resolverán dúbidas aos asistentes.

A Concellaría programou catro charlas (unha xa se celebrou o día 12), todas ás 20.00 horas, en función dos lugares da parroquia. Os días e os lugares convocados son:

Luns, 16 de setembro: Carballa e Cancela

Martes, 17 de setembro: Carramal

Mércores, 18 de setembro: Campo da Porta, a Muimenta, o Casal, a Costa e o Cruceiro.

No caso de que haxa persoas que non poidan acudir á charla do seu lugar no día sinalado poderán ir a outra, aínda que, desde o Concello, se recomenda respectar a convocatoria por lugares na medida do posible.

No encontro estará persoal técnico da Fruga, empresa encargada do asesoramento e seguimento da compostaxe rural, e dos mestres composteiros do Concello. Na charla trataranse cuestións como o modelo de xestión do lixo, composición da bolsa, beneficios da compostaxe, obrigas legais, como compostar na casa, que se pode botar e que non, ou labores de mantemento.

Dada a dimensión da parroquia de Salcedo, o Concello acordou dividila en dúas partes. Unha vez que remate o proceso informativo desta primeira fase, continuarase coa segunda. E despois pasarase a Campañó, seguinte parroquia na que se despregará a compostaxe individual.

Tomeza

Os primeiros composteiros individuais municipais chegarán esta semana ás vivendas do rural. Será á parroquia de Tomeza onde o Concello xa ten arredor de 100 solicitudes para entregar as primeiras unidades. Na parroquia de Tomeza está previsto entregar arredor de 350 composteiros individuais.