Control de acceso, cita previa e fluxos de circulación nas novas oficinas de Rexistro e Padrón

Durante a xornada deste venres completarase o traslado dos servizos de Rexistro, Padr贸n de Habitantes e Atenci贸n 谩 Cidadan铆a, que operaban temporalmente na Casa da Luz desde o pasado mes de maio, 谩 planta baixa de Michelena 30. A previsi贸n 茅 que estes servizos estean plenamente operativos nas 鈥榥ovas鈥 dependencias a partires das 8:30 do vindeiro luns.

As persoas que acudan presencialmente a realizar tr谩mites a partires do luns, deber谩n acudir con cita previa. Neste momento, o Concello ten habilitados diferentes sistemas de solicitude de cita previa:

por internet en https://citaprevia.pontevedra.gal/citaprevia/ ou coa aplicaci贸n web https://sucitaprevia.es/miturno/cl/0351007

por tel茅fono nos n煤meros聽 986100185 e 986804300

presencial na propia oficina de 鈥淎tenci贸n 谩 Cidadan铆a鈥 na r煤a Michelena, 30

Na zona de entrada haber谩 persoal de recepci贸n para realizar o control de acceso, tanto para confirmar as citas de Rexistro e Padr贸n segundo van chegando como para dar quendas para o posto de Atenci贸n 谩 Cidadan铆a.

Para confirmar as citas, a maiores do persoal de recepci贸n, tam茅n se poden utilizar sistemas virtuais, como por exemplo a aplicaci贸n web (para citas solicitadas a trav茅s da propia aplicaci贸n), ou a trav茅s da lectura dun c贸digo QR que aparece na carteler铆a nas propias dependencias municipais. Tras confirmar a chegada, a persoa poder谩 recibir un ticket virtual por sms ou email, ou un ticket f铆sico que imprime o persoal de recepci贸n.

Tanto na zona de acceso como no interior das oficinas est谩n instaladas varias pantallas onde se indica o localizador do ticket e o n煤mero do posto ao que debe dirixirse a persoa. Se esa persoa est谩 utilizando a aplicaci贸n web tam茅n recibir谩 unha notificaci贸n cando o seu localizador apareza na pantalla de chamada.

A zona de entrada estar谩 ademais dividida en dous fluxos de circulaci贸n, de entrada e de sa铆da, que estar谩n convenientemente sinalados mediante marcas de distinta cor no solo e delimitados mediante separadores f铆sicos. No interior das oficinas tam茅n estar谩n sinalizados os fluxos de circulaci贸n con indicadores no solo e todos os postos estar谩n numerados.

Tras esta reforma, as dependencias de Michelena 30 ter谩n d煤as entradas diferenciadas: unha exclusiva para Rexistro e Padr贸n e outra para o resto de dependencias municipais.