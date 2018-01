Controlado o incendio na nave industrial de Sogarisa, nas Somozas

Connect on Linked in

O incendio declarado na nave industrial de Sogarisa, nas Somozas, atópase controlado. O lume calcinou unha instalación duns 3.000 metros cadrados, na que se almacenaban uns 2.000 depósitos que contiñan produtos inflamables, tóxicos e residuos de hospital. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, os técnicos de Meteogalicia comprobaron a calidade do aire e os resultados obtidos foron normais.

Neste momento, os operarios de Sogarisa están botando terra sobre os focos que aínda permanecen activos, xunto cun retén dos Bombeiros do Eume. Xa se retiraron do punto os efectivos do GES de Ortigueira e de Mugardos, os Bombeiros de Ferrol e a metade da brigada dos Bombeiros do Eume.

Está previsto que os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Eume regresen ao lugar do incendio cada tres horas para comprobar que non se reavive ningún foco.

Catro persoas feridas nunha colisión en Dumbría

Catro persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous coches en Dumbría. O accidente ocorreu na AC-552, a dous quilómetros de Dumbría, á altura da planta de formigón.

Un particular contactaba co 112 Galicia ao fío das 18:00 horas para dar conta do sinistro.

Nese momento, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informábase do sucedido ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Cee, a Protección Civil e ao servizo de mantemento da estrada.

Camión envorcado en Tui

Por outra banda, un camión que transportaba bobinas de cable envorcou e rematou atravesado esta tarde nun carril da A-55, ao seu paso por Tui. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, a causa do accidente quedou cortada a autovía no punto quilométrico 26 en sentido Vigo, concretamente no acceso á AP-9.

Ademais, no mesmo punto e a consecuencia do sinistro do camión, tivo lugar unha colisión múltiple na que se viron implicados catro turismos, sen que ningunha persoa resultase ferida.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ao fío das 16:00 horas, a través do aviso dun particular. Indicaba no seu relato que vira saír polo seu propio pé aos ocupantes do camión.

A partir de aí, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaba o aviso ao 061-Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico e aos Bombeiros do Baixo Miño.

Unha persoa, ferida ao cortarse nunha perna cunha motoserra en Agolada

Unha persoa resultou ferida nun accidente laboral en Agolada ao cortarse nunha perna coa motoserra que manexaba. Os feitos producíronse no lugar de Velpellós, na parroquia de Vilariño.

Foi o 061-Urxencias Sanitarias quen alertou do ocorrido ao 112 Galicia ás 17:30 horas. O persoal médico indicaba que a persoa ferida fora trasladada ata o Punto de Atención Continuada de Lalín.

Decontado, dende o CIAE púxose a situación en coñecemento da Garda Civil e de Protección Civil.