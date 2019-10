Conxemar convida o alcalde e a Feijóo a “despexar dúbidas” sobre a ampliación de Ifevi nunha reunión da súa directiva

A asociación Conxemar, organizadora da feira do mesmo nome, anunciou este martes que convidará o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a participar na próxima reunión da súa xunta directiva, prevista para o 13 de novembro, co fin de “despexar dúbidas” acerca da ampliación do Ifevi (Instituto Feiral de Vigo).