A Coordinadora de En Marea comezará a desenvolver a estrutura organica e territorial do espazo

A Coordinadora de En Marea ofreceu en rolda de prensa o plan de traballo que desenvolverá este órgano de En Marea con carácter inmediato. Luís Villares presentou este plan de traballo que foi detallado polas vicevoceiras da coordinadora, Victoria Esteban e Ana Seijas. O plan pretende darlle corpo tanto á estrutura orgánica como territorial de En Marea.

Víctoria Esteban, proposta pola coordinadora como responsable da área orgánica da coordinadora, explicou as liñas fundamentais do traballo que acometerá a coordinadora, “unha das primeiras tarefas será a elaboración dunha proposta de regulamento interno deste órgano, que ata agora non existía”. O regulamento terá como base os documentos da asamblea fundacional de Vigo e nel definiranse aspectos de funcionamiento interno como convocatorias, definición das funcións das distintas áreas e os procedementos de debate e de acordos”. O regulamento será aprobado polo plenario previo paso polo Consello das Mareas. O outro cometido será posta en marcha da comisión de garantías que prevé formalizarse o vindeiro 20 de abril.

O compromiso de transparencia será outra das tarefas, primeiro coa recopilación de todos os documentos estatutarios, políticos e actas. Crearase un portal de transparecencia de En Marea para publicar nel de xeito claro e accesible toda a documentación referida a En Marea. No mesmo sentido, tamén se traballará na carta financeira xa aprobada pola anterior coordinadora provisional. Tamén se está traballando nunha proposta de regulamentación para as persoas que teñan dobre militancia poidan cumprir coas obrigas de facer aportacións aos seus partidos.

Ana Seijas proposta para ocuparse da vicevoceiría de Acción Política e sinalou na rolda de prensa que a intención da coordinadora é poñer en marcha o desenvolvimento territorial de En Marea, seguindo unha fórmula que terá como base a liberdade de acción das mareas locais, pero se ofrecerá o apoio personal e loxítisco para poder traballar en dúas liñas fundamentais “facilitar a colaboración entre as mareas locais e coordinar as labores sectoriais entre as distintas mareas”.

En Marea comezará o traballo sectorial con nove áreas distintas nas que, ademais dos especialistas en cada área, participarán respresentantes das mareas locais. Esta será unha “estrutura flexible e na medida que se precisen outros grupos de traballo se irán poñendo en marcha contando coa colaboración das mareas locais”.

Luís Villares sinalou na rolda de prensa que este paso “era o que nos estaba pedindo a xente”. O voceiro de En Marea asegurou que a intención da coordinadora é ser “un órgano útil para todo o espazo da confluencia e para as mareas locais e, por suposto, ser útil á sociedade”.





