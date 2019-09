Corina Porro: “Abel Caballero queda só na defensa da súa candidatura de Cíes a Patrimonio da Humanidade”

Compartir en:









A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Corina Porro, aproveitou hoxe unha visita as Illas Cíes para insistir en que a candidatura das Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia é a única candidatura existente e rexistrada na Unesco. Así, defendeu a proposta do Goberno galego, que inclúe ao conxunto do arquipélago, como a única opción real de ser incluída na Lista do Patrimonio Mundial.

“E así o entendeu o Parlamento galego”, aseverou a representante autonómica, quen celebrou que ningún dos partidos que representa a Cámara votase en contra da proposición non de lei impulsada polo Grupo Popular instando á Xunta a manter a súa defensa ante a Unesco da candidatura a Patrimonio da Humanidade que abarca a totalidade do Parque Nacional (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

“Abel Caballero queda só na defensa da súa candidatura de Cíes”. “Ninguén se opuxo a que a candidatura sexa o conxunto do parque”, asegurou taxante a delegada territorial, en clara referencia ao apoio do Grupo Mixto e a abstención Grupo Socialista, Grupo Común da Esquerda e BNG. A este respecto, razoou que sería ilóxico que un partido que se define de esquerdas, como é o PSOE, e que se supón que defende os valores medioambientais, votase a favor de romper coa unidade do Parque Nacional.

Dito isto, a xuízo de Corina Porro “cumpriría que o Concello de Vigo se sumase á única candidatura que está en disposición de obter para as Illas Cíes a declaración de Patrimonio Mundial, beneficiando non só a Vigo, senón tamén a Bueu, Ribeira e Vilagarcía e, en xeral, ao conxunto da Galicia atlántica”.

“Desde que o alcalde anunciou a súa candidatura fixo moita propaganda, pero o certo é que non deu ningún paso en firme para oficializarla”, apuntou Corina Porro. Segundo

dixo, ”o Concello de Vigo leva 6 anos promocionando unha candidatura excluínte”, que é o que lle dá rédito político aos seus representantes, pero sen presentar nada no plano administrativo e técnico”.

Tras puntualizar que todos os bens que son Patrimonio Mundial Natural en España son Parques Nacionais no seu conxunto, e fronte a postura de quen “máis está danando ás Cíes, ás Rías Baixas e á provincia de Pontevedra coa súa cerrazón”, en clara alusión a Caballero, defendeu que no caso da vía que propón a Administración autonómica son “os feitos, e non palabras, os que rebaten o inmobilismo do que fala o rexedor vigués”.

Así, sinalou que a candidatura das Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia superou en outubro de 2017 unha primeira e decisiva proba cando o Consejo de Patrimonio Histórico Español (un órgano composto polas 17 comunidades autónomas e o Goberno do Estado) aprobou a súa inclusión na Lista Indicativa Nacional. Xa en febreiro de 2018, recordou, rexistrouse a candidatura na Unesco co fin de formar parte, como ben natural, deste selecto club.

“E seguimos dando pasos para que a candidatura avance”, asegurou. “A única candidatura que existe, a da Xunta, lonxe de estar morta está máis viva ca nunca”, concluíu Corina Porro.