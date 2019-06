Corina Porro: “Asumo a presidencia da Xestora do PP de Vigo con ilusión e co propósito de buscar o mellor para a cidade e para o partido”

A ex alcaldesa de Vigo Corina Porro asumirá a presidencia da xestora do PP de Vigo “con ilusión e coa garantía de buscar o mellor para a cidade e para o partido”. A formación da xestora e o nomeamento de Porro deberán ser ratificados mañá pola Xunta Directiva Provincial. A rexedora entre 2003 e 2007 poñerá a disposición o seu cargo como presidenta do Consello Económico e Social (CES).