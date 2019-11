Corina Porro inaugura o I Foro Empresarial de Galicia para a igualdade, a RSE e a prevención do acoso e a violencia de xénero

Así o sinalou Porro na inauguración do I Foro Empresarial de Galicia para a Igualdade, a Responsabilidade Social Empresarial e a Prevención do Acoso e a Violencia de Xénero organizado pola Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

“Grazas ao esforzo que fagamos hoxe na educación conseguiremos un mañá igualitario”, reivindicou a tamén exalcaldesa da cidade olívica, tras o que engadiu que “é preocupante o incremento das relacións tóxicas entre os mozos”.

Para ela son necesarios “catro principios fundamentais” para cambiar esta situación: A igualdade de xénero como elemento transversal na Educación, a construción dunha sociedade igualitaria empregando a educación como medio, violencia cero nas aulas e na sociedade e educar na integración “plena” máis aló da condición afectiva ou sexual.

Porro urxiu acabar cos ” chascarrillos” que aínda se escoitan en “moitas empresas” sobre as mulleres e reivindicar o liderado das mulleres para terminar co acoso no mundo laboral.

Neste sentido, destacou a importancia da colaboración pública-privada para a igualdade, polo que detallou as accións que desde a Xunta de Galicia están a realizarse, como o protocolo para a detección e tratamento da violencia de xénero nas empresas.

LONXE DA IGUALDADE

Pola súa banda, na presentación do Foro tamén estivo presente a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, quen reivindicou a necesidade de conseguir a igualdade entre homes e mulleres porque “sendo realistas” aínda está “un pouco lonxe”.

Larriba valorou o Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades levado a cabo polo Executivo de Pedro Sánchez, a través do cal se definen obxectivos e medidas prioritarias para eliminar a discriminación por razón de sexo.

Tamén falou, aínda que de forma audiovisual, a deputada popular e exministra Ana Pastor, quen a través dun vídeo (debido a non poder asistir ao acto) dixo sentirse “privilexiada” de conseguir os cargos que ostentou na súa carreira pero “a maioría das mulleres non gozan desta posición”.

Pastor asegurou que “hai moito por facer” xa que as mulleres aínda teñen dificultades de acceder a determinados empregos e son elas as primeiras en perdelo. Por iso tamén apostou por unha “boa formación” xa que é a “base” para desenvolver unha vida profesional “satisfactoria e alcanzar plena autonomía”.

A directiva da CEP Lucía Pedroso agradeceu a todas as relatoras e ás autoridades a súa presenza, así como á Raíña Letizia o aceptar ser a Presidenta de Honra do Foro, a pesar de non poder asistir ao mesmo.