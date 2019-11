A delegada territorial da Xunta en Vigo, Corina Porro, participou hoxe na inauguración en Vigo do Foro Blue Growth Impact. Perception from Stakeholders, organizado pola FAO co apoio da Autoridade Portuaria de Vigo e MarInnLeg.

Este encontro, que se desenvolverá ata mañá na cidade, ten por obxectivo analizar polo miúdo o impacto real das estratexias de crecemento azul no desenvolvemento sostible do territorio.