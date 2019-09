Corina Porro pon en valor o marco incomparable do Museo do Mar de Galicia para a celebración de festivais coma o Sinsal de outono

Compartir en:









A delegada territorial da Xunta en Vigo, Corina Porro, asistiu hoxe á presentación do Festival Sinsal Son Estrella Galicia que, co apoio da Administración autonómica, celebrarase os vindeiros 7 e 8 de setembro no Museo do Mar de Galicia. Neste senso, a representante do Goberno galego puxo en valor o marco incomparable que supón o museo da rede autonómica para celebrar festivais de éxito como o foi “Solpores do Museo” e será, dixo, “Vigo Emerxe”, cuxa primeira edición terá lugar este outono.

Xa para finalizar, Corina Porro, convidou ás familias a gozar este fin de semana cunha oferta cultural que “sorprenderá a todos” e animoulles a coñecer de primeira man os contidos do museo, xa que contan a historia da vinculación desta Comunidade e as súas xentes co mar.