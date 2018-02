A Corporación chama a participar na folga feminista do 8 de marzo

Print This Post

Os votos de Marea de Vigo e do PSOE sacaron adiante unha moción de apoio á folga feminista do próximo 8 de marzo e de todas accións convocadas co mesmo fin, “colaborando na súa difusión chamando á veciñanza á participación”. O PP de Vigo abstívose na votación.

Segundo o acordo adoptado, o Concello facilitará “todos os medios dispoñibles” para o seguimento da convocatoria, adoptando “as medidas necesarias para garantir o exercicio de dereito á folga por parte das mulleres traballadoras do Concello que se sumen á mesma”. O Concello de Vigo colocará ademais unha faixa en apoio á folga feminista no edificio consistorial.