Correos apoia a candidatura de Cíes Patrimonio da Humanidade cun selo, un mataselos e un tarxeta postal

As Illas Cíes viaxarán por todo o mundo grazas ao novo selo acuñado por Correos que se presentou esta mañá en Vigo no marco da XIX Exposición Galaico-portuguesa de Filatelia, que acolle ata o 6 de outubro a Casa das Artes. O Grupo Filatélico de Vigo e a Federación Galega de Sociedades Filatélicas decidiron sumarse así aos actos culturais que se realizan para promocionar a candidatura das Illas Cíes a Patrimonio da Humanidade. “É un orgullo para nós apoiar esta candidatura e animamos a todos os cidadáns a sumarse a ela”, afirmou Juan Manuel Serrano, presidente da Sociedade Estatal de Correos.

Caballero encomiou o labor de Correos na “vertebración das nacións” e polo seu gran contido social. Agradeceu ademais a Serrano “a gran sensibilidade que demostrou desde o principio no noso obxectivo de preservar as illas Cíes. En Vigo protexemos o medio ambiente; queremos que as Cíes sexan Patrimonio da Humanidade para que dentro de 2.000 anos consérvense nas mesmas condicións que agora”.

O alcalde lembrou que este obxectivo segue tendo “a oposición da Xunta, que en lugar de navegar connosco téntanos botar abaixo os proxectos, pero xa estamos afeitos”. Ademais do selo coa imaxe de Cíes e o logotipo da candidatura, a Sociedade Estatal de Correos realizou un mataselos especial e unha tarxeta postal prefranqueada.

A exposición, a máis importante que se celebra no ámbito de Galicia e Portugal, ten carácter competitivo e expón algunhas das máis importantes coleccións das distintas clases de filatelia.