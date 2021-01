O martes 26 de xaneiro, entre as 9:15 e as 19:00 horas, non se permitirá a circulación de vehículos no cruzamento entre as rúas San Pedro de Alcántara e Manuel Leiras Pulpeiro, agás a entrada e saída de garaxes. O motivo deste corte son as necesidades da obra que se está levando a cabo nun inmoble sito en dita intersección.

