Cortes de tráfico en Vigo na Gran Vía e Manolo Martínez

Corte tráfico Gran Vía, entre María Berdiales e Venezuela

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de rehabilitacion do contorno urbano da Gran Vía, a realizar pola empresa Ute Contorno Gran Via , estará pechada ao tráfico a GRAN VIA(AVDA) N 9_25 (VIGO), do seguinte xeito: Corte tráfico do sentido cara á Pza España, entre María Berdiales e Venezuela, excepto servizo público, motos, garaxes e carga-descarga. Retencións no sentido cara á rúa Urzaiz. dende o 01 de xullo de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado dun mes. ATENCIÓN Á SINALIZACIÓN.

Corte tráfico Manolo Martínez 01

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de izado de materiais, a realizar pola empresa Grúas Doniz,S.L. , estará pechada ao tráfico a rúa MANOLO MARTINEZ(RUA) N 1 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, o 1 de xullo de 2019 dende as 09:00 horas e por un período aproximado de catro horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.