Coruxo Móvese chegará á praia do Vao o 10 de xuño da man da Fundación Isidre Esteve e do Concello O Concello coopera un ano máis coa Fundación Isidre Esteve, co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas con mobilidade reducida ou discapacidade. Nesta ocasión, será o día 10 de xuño cando a praia do Vao se encha de deportistas para participar na V edición de Coruxo Móvese.