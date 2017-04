Crece el número de víctimas en accidentes de moto

124 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Te sorprendería saber lo perfecta que es la maquinaria humana, además de lo cuantiosos y variados que son sus dispositivos para protegerse de las amenazas externas. El principal y más importante muro de autodefensa es la piel. Constituye el mayor órgano del cuerpo humano o animal. Ocupa aproximadamente dos metros cuadrados y su espesor oscila entre el medio milímetro en los párpados y los cuatro milímetros que envuelven los talones. Su peso aproximado es de cinco kilos. La piel actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que sirve como sistema de comunicación con el entorno.

En el caso de los humanos, la piel no solo cumple una función protectora, mantiene la hidratación y lleva aparejadas misiones de nutrición, reproducción, secreción y eliminación del sudor y otras sustancias nocivas. Es un escudo perfecto, o casi.

Pese a semejante rango de virtudes, todavía no puede protegernos como hace con el ingeniero Tony Stark su fabuloso traje de hierro. Los que aún no hemos llegado a convertirnos en Iron Man somos hasta cierto punto vulnerables y estamos expuestos, en cualquier momento, a sufrir serias lesiones en nuestra piel por los traumatismos ocasionados en un accidente.

Accidentes de tráfico en estadísticas

Los accidentes de tráfico en las carreteras españolas ascendieron el pasado año con respecto a 2015. Triste paso atrás que los expertos aún tratan de analizar en busca de las claves. En concreto, en los dos meses de verano de 2016 el balance fue de 253 personas fallecidas, lo que supuso un crecimiento del 12% frente a las cifras del mismo periodo de 2015. De todos ellos, los que más crecieron fueron las víctimas en motocicleta, que pasaron de 45 en el año 2015 a 55 en 2016. Y es que algunos fines de semana los motoristas sumaron casi el 50% de los fallecidos en accidente, pese a que el tráfico de este tipo de vehículos es muy inferior al de los coches.

Entre 2004 y 2014 se han duplicado los usuarios de moto fallecidos en nuestras carreteras, que pasaron de ser el 8 % al 17 % del total de víctimas en ese periodo de tiempo.

En 2015, murieron en accidente de moto un total de 247 personas, 60 más que en 2014, lo que significa un 32 % de incremento. Según la OMS, cada año mueren en las carreteras mundiales casi 300.000 personas a los mandos de su motocicleta, lo que representa el 29 % de todos los accidentes mundiales ocasionados en carretera y el 23 % de las muertes sobre el asfalto.

Desde la Organización Mundial de la Salud se apunta a la velocidad, el alcohol, las barreras metálicas y la convivencia con otros vehículos más grandes como algunas de las causas de estos siniestros.

Chaquetas de moto que salvan vidas

Además de todas estas variables, que exigen una conducción responsable y acorde a las normas que establece el Código de Circulación extremando en todo lo posible la precaución, los motoristas han de aliarse cada día con las mayores condiciones de seguridad a su alcance tanto para su vehículo como para sí mismos. No olvidemos que en el caso de las motocicletas y ciclomotores, el cuerpo del conductor supone un alto porcentaje del chasis del vehículo. Parte fundamental en la salvaguarda de la integridad a la hora de conducir un vehículo de dos ruedas son las chaquetas de moto que ha de portar el piloto. No hay nada como la piel, la de la chaqueta de moto, para protegerse de las caídas, que pueden no suponer mayor gravedad si vamos bien equipados. La diferencia es bien sencilla, las chaquetas de cuero tienen por su naturaleza una resistencia muy superior al impacto y al roce que las de cordura, inferiores en prestaciones cuando se trata de absorber los efectos de caídas sobre el asfalto.

Luego está la parte estética, aunque no vital sí de gran importancia. Tanto si cabalgas motos custom como motos tipo racing las chaquetas de cuero ponen la guinda al perfil del motero más singular. Una chaqueta de cuero para moto es lo mejor que se puede llevar puesto en el momento de subirse sobre las dos ruedas.

Tanto por seguridad como por estilo, los dos aspectos son importantes para una persona que quiere ser y seguir siendo única por muchos, muchos años. A la hora de subir en moto, por breve o prolongado que sea el trayecto, la segunda piel es lo primero. Métetelo en la cabeza, como haces con el casco, y apuesta por rodearte del mejor cuero para que una posible caída te permita ponerte de nuevo en pie.