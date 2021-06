Todo lo que necesitas saber para comprar tu crema de protección solar

Para los meses de verano es importante prestar especial atención al cuidado de la piel, en especial porque de lo contrario podrías tener graves problemas e incluso enfermedades en tu piel. Es por este motivo que comprar una crema de protección solar se vuelve indispensable para mantener tu piel siempre sana y bella.

Pero, te pues encontrar con una gran variedad de opciones en el mercado entre las cuales elegir, por lo que tomar una decisión puede ser difícil. Es por este motivo que hoy me he dado a la tarea de seleccionar únicamente las mejores cremas de protección solar que te puedes encontrar en el mercado.

Así que, si quieres proteger por completo tu piel, y tener así una mejor salud en la misma, te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

Comparativa de las mejores cremas de protección solar

Al comprar una crema hidratante con protección solar, te encontrarás con diferentes opciones, y el factor de protección solar o SPF es muy importante. Por este motivo, te he seleccionado las 7 mejores opciones del mercado, para que puedas lucir una piel completamente sana y que tengas los cuidados que realmente necesitarás. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado:

#1 Bella Aurora Protector Solar Facial SPF +50

Bella Aurora Protector Solar 50 Facial Anti-Manchas Piel Mixta Grasa, 50 ml | Crema Protección del Sol Cara | Bloqueador Solar El fluido solar anti-manchas SPF50 para piel mixta-grasa te proporciona la máxima protección gracias a su fórmula mejorada con filtros solares de amplio espectro UVA, UVB e IR que garantizan la máxima protección frente a la exposición solar

Recomendado para pieles mixtas o grasas, en especial personas que están en un tratamiento anti-manchas. Tiene una textura ligera y fluida que se funde con la piel para una perfecta aplicación diaria y ofrece un acabado mate y transparente

Reduce las manchas cutáneas y evita la aparición de nuevas. Su formulación incluye potentes activos despigmentantes que tratan las manchas existentes, reduciéndolas visiblemente y evitando la aparición de nuevas

Aplicar después del tratamiento o crema habitual diariamente por la mañana. También se puede utilizar como crema hidratante de prevención en manchas con elevado factor de protección

Calma la piel durante la exposición solar y reduce la inflamación. Con ingredientes hidratantes, calmantes y antioxidantes que protegen la piel contra el fotoenvejecimiento Rebajas

Se trata de un protector solar anti manchas que ofrece una protección efectiva contra los rayos solares UVA, UVB e infrarrojos. Esto permite tener una protección total para tu piel, y ayudará a reducir las manchas cutáneas de una forma efectiva. Dentro de su fórmula incluye activos despigmentantes que ayudarán con el tratamiento de las manchas existentes y evitar la aparición de nuevas manchas.

Permite calmar la piel durante la exposición solar, y ayudará en gran medida a reducir la inflamación. Su textura es de gel ligera y fluida, lo que permitirá que se absorba fácilmente y dejará un toque seco en tu piel. Está completamente libre de aceites y siliconas lo que lo hace ideal para pieles mixtas o grasas. Tiene una suave fragancia ton notas frutales y afrutadas, y puedes encontrarlo también en presentación para pieles secas o normales.

#2 ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF50

ISDIN - Fotoprotector Fusion Water SPF 50 - Protector solar facial de fase acuosa para uso diario, 50 ml Hidratación intensa y absorción inmediata; oil-free

ALTA PROTECCIÓN UV: Evaluada clínicamente en laboratorio y en condiciones reales de alta radiación solar

NO IRRITA EN LOS OJOS: Evaluado bajo control oftalmológico

TOLERANCIA ÓPTIMA: Textura ligera que no deja residuo; para todo tipo de pieles, inlcuida piel atópica

WET SKIN: Puede aplicarse sobre la piel húmeda; sea friendly: Fórmula con la mayoría de ingredientes biodegradables y, o inorgánicos Rebajas

Es un protector solar de muy alta calidad, que te ofrecerá una gran protección UV que ha sido probada en laboratorio para conseguir así una gran calidad. Cuenta con una fórmula de fase acuosa que permite una gran hidratación y una absorción inmediata par que te puedas proteger adecuadamente cuando estás en la exposición contra el sol. No causa ningún tipo de irritación en los ojos lo que la hace muy fácil de usar.

Su textura ultraligera no dejará ningún tipo de residuo porque se absorberá de una forma muy rápida por parte de la piel. Es apta para todo tipo de pieles, y se puede incluso aplicar sobre la piel húmeda. Gracias a su fórmula con ácido hialurónico tendrás una hidratación completamente intensa, y no contiene ningún tipo de aceites minerales que puedan causar problemas en tu piel.

#3 ISDIN FotoUltra Age Repair Fusion Water SPF50

ISDIN - FotoUltra Age Repair Fusion Water SPF 50 - Protector solar facial de fase acuosa, triple acción anti-fotoenvejecimiento, 50 ml Fotoprotector facial ligero de uso diario con triple acción anti-fotoenvejecimiento: protege, repara y revierte

PROTEGE UV y POLLUTION: Alta protección que ayuda a prevenir el daño solar; fórmula que protege la piel de la polución urbana

REPARA CON ADN REPAIRSOMES: Contribuye a la reparación del daño solar acumulado a nivel celular

REVIERTE los signos visibles de la edad, con pep Q10: Mejora la luminosidad; collagen booster peptide: Reduce las arrugas; Ácido hialurónico: Mejora la elasticidad y la hidratación

ALTA PROTECIÓN UV: No irrita los ojos; wet skin: Puede aplicarse sobre la piel húmeda; sea friendly: Fórmula con la mayoría de ingredientes biodegradables y, o inorgánicos Rebajas

Si buscas una crema que te ofrezca los máximos beneficios puedes confiar en este producto, en especial porque el 80% del envejecimiento de la piel se debe al sol. Por este motivo, esta es una crema que te permitirá tener una alta protección UV, que te permitirá prevenir el daño solar, y con su fórmula permite proteger tu piel contra la polución.

También permite la reparación del daño solar acumulado a nivel celular y ofrece una gran hidratación, lo que mejorará la elasticidad de la piel. Esto permitirá que se reduzcan las arrugas al mismo tiempo que te proteges de la piel, y podrás tener un tono más homogéneo. Gracias a su fórmula podrá promover la producción de colágeno, reducir las arrugas, y aporta una hidratación intensa que mejora la elasticidad de la piel gracias al ácido hialurónico.

#4 Garnier Delial Sensitive Advanced SPF50+

Garnier Delial Sensitive Advanced - Leche Solar para Pieles Claras, Sensibles e Intolerantes al Sol, IP50+ - 300 ml Muy alta protección contra los efectos dañinos de los rayos UVA, UVB y UVA largos; protege contra los efectos de los infrarrojos

Crema solar con fórmula hipoalergénica, desarrollada especialmente para las pieles claras, sensibles e intolerantes al sol

Gracias a su textura ligera, su aplicación no resulta pegajosa

Resistente al agua, no deja manchas blancas

Aplica una capa generosa antes de la exposición solar y extiéndela de forma uniforme; reaplica con frecuencia, sobre todo después del baño, de transpirar o de secarte con una toalla Rebajas

Esta es una crema que ofrece una gran protección contra los rayos UVA y UVB, y también protege de los efectos de los infrarrojos. Es una crema que resultará barata, por lo que es ideal si no tienes mucho presupuesto, pero de igual forma quieres cuidar de una forma adecuada tu piel de los rayos solares.

Esta crema cuenta con una fórmula hipoalergénica, y es ideal para las pieles sensibles e intolerantes al sol. Con su textura ligera, no tendrás una aplicación pegajosa lo que permite que tengas una gran comodidad al usarla. Es totalmente resistente al agua, y no te dejará manchas blancas sobre la piel. Viene en una presentación de 50ml lo que la hace ideal para toda la familia.

#5 Nivea Sun Protección Facial Antimanchas SPF50

Nivea Sun Protección Facial Antimanchas FP50, 50ml Con su fórmula con coenzima Q10, esta crema solar facial previene y combate la aparición de líneas y arrugas en la piel del rostro

Gracias al FP50 y a la protección UVA/UVB, la crema facial solar protege de las quemaduras solares y previene el envejecimiento prematuro

Esta crema facial con protección solar ayuda a combatir y prevenir las manchas de pigmentación inducidas por la radiación solar

La textura ligera de este protector facial solar deja en la piel facial una sensación suave, sedosa y libre de residuos blancos Rebajas

Se trata de una crema que tiene una fórmula con coenzima Q10, y que ofrece una protección solar facial de alta calidad. Esta permite combatir la aparición de las líneas de expresión y las arrugas en la piel del rostro. Con su factor de protección solar 50 tendrás una protección alta contra los rayos UVA y UVB. Además, protege contra las quemaduras solares y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Es una crema ideal para ayudar a prevenir las manchas de pigmentación que pueden ser generadas por la radiación solar. Cuenta con una textura ligera, que te dejará la piel completamente suave y sedosa. Además, no tendrás ningún tipo de residuos blancos mientras que la utilices.

#6 LA ROCHE POSAY Anthelios XL SPF50

LA ROCHE POSAY Anthelios XL Fluido Ultra Ligero, SPF 50, 50ML De la marca La Roche-Posay Rebajas

Es una crema de muy alta calidad, de uno de los mejores laboratorios en cuanto al cuidado de la piel se refiere. Es ideal para las pieles sujetas a las intolerancias solares, y a la radiación solar extrema. Tiene una protección total contra rayos UVA y UVB, y es completamente fotoestable. Cuenta con un nivel de protección más estricto que la recomendación europea para productos solares, lo que te permitirá tener la máxima protección para tu piel.

Cuenta con una textura muy ligera, y un acabado completamente imperceptible en tu piel. Además, es muy resistente al agua y al sudor, por lo que no tendrás problemas al utilizarla. No tiene perfume, parabenos y no tiene un efecto comedogénico, siendo ideal para pieles que sean muy sensibles.

#7 Avene Solaire Haute Protection Spray Enfant SPF50+

Avene Solaire Haute Protection Spray Enfant Spf50+ 200 Ml 200 ml Solaire Haute Protection Spray Enfant Spf50+ 200 Ml

Los más pequeños de la casa también necesitarán de una protección solar adecuada cuando se vayan a exponer al sol. Por este motivo, este es un protector solar ideal para los niños pequeños, y que ofrece una gran protección contra los rayos UV para que así se eviten problemas en la piel de los niños.

Viene en una presentación de 200ml, y su cómoda aplicación en aerosol permitirá que se pueda tener una mayor comodidad al usarlo. Ofrece una protección completamente efectiva contra los rayos UVA y UVB, por lo que podrás tener la certeza de que la piel de los más pequeños estará completamente protegida incluso cuando vayas a la playa en el verano.

¿Cómo escoger una crema de protección solar?

Al buscar una crema hidratante con protección solar, debes asegurarte de fijarte en algunos consejos prácticos para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. Dentro de los principales puntos a valorar serán:

Fototipo de tu piel

Debes tener en cuenta que existen 6 fototipos diferentes que consideran los dermatólogos y van desde las pieles más claras hasta las pieles más oscuras. Cada fototipo de piel requiere un factor de protección diferente dependiendo de la insolación.

Las pieles más claras necesitarán una mayor protección solar durante todo el año, mientras que los fototipos más oscuros requieren de menos protección. Por este motivo, lo primero a tener en cuenta es tu tipo de piel.

Factor de protección solar o SPF

Esta es una clasificación que servirá para calcular el tiempo que puede estar expuesta tu piel a la radiación solar sin quemarse. Las personas con fototipos de piel más oscuras pueden utilizar bloqueadores con un factor de protección menor, y tendrán un buen grado de protección.

Sin embargo, siempre será mejor optar por las cremas que ofrecen un nivel de protección 50+, en especial porque estas permiten tener un mayor tiempo entre cada aplicación. Lo ideal es estar aplicando nuevamente el bloqueador solar cada 2 horas para garantizar que estarás cuidando tu piel, siempre sea SPF50+ y sin importar tu fototipo.

Protección UVA y UVB

El SPF no lo será todo en una crema hidratante con protección solar, en especial porque debes asegurarte de tener una buena protección. Siempre debes asegurarte de que la crema que escojas te proteja tanto con las radiaciones UVA como UVB, e incluso contra la radiación infrarroja.

En todo caso, las cremas que sean SPF50+ ofrecerán un nivel de protección de hasta el 98% contra estos rayos. Nunca escojas una crema que esté por debajo de un SPF30, puesto que esto puede hacer que termines por quemarte la piel y no prevendrá los problemas que traen consigo las radiaciones solares.

Tipo de envase

Es muy importante fijarse en el tipo de envase que tenga la crema, porque debe estar completamente protegida del calor y de la radiación. De esta forma, estará en perfectas condiciones por más tiempo, y tendrá un estado óptimo de conservación.

Para la conservación, por lo general se recomiendan los envases de cristal opacos para que la crema se mantenga en buen estado. Sin embargo, estos son difíciles de llevar, y por este motivo, la mayoría vienen en envases plásticos o metálicos, que permitirán llevar más fácilmente tu crema de protección solar a todas partes.

Consejos para cuidar tu piel en el verano

Durante el verano aumentarán no solo las temperaturas, sino también la exposición directa a los rayos solares que afectarán a tu piel. Para que puedas prevenir síntomas no deseados lo mejor es que sigas estos consejos:

Rutina de limpieza facial

En los meses de verano se suele acumular más suciedad en a piel a causa del sudor, restos de cloro de las piscinas o sal del mar, así como restos de cremas solares. Por este motivo, siempre se debe llevar a cabo una limpieza nocturna con productos que te permitan eliminar estas impurezas.

Lo más aconsejable es usar el agua micelar y evitar al máximo los productos elaborados a base de aceites. De esta forma, podrás evitar problemas en tu piel como la formación de comedones.

Hidratación

Es muy importante mantener la piel hidratada, y debes escoger una crema hidratante que vaya con tu tipo de piel. Existen opciones para pieles sensibles, secas, mixtas o grasas, y debes elegir una que se ajuste a tus necesidades. Si tiene ácido hialurónico será mucho mejor, porque mantendrá tu piel hidratada a largo plazo.

Aliméntate bien y bebe agua

Debes mantener la hidratación en esta época porque de lo contrario tu piel podría refrescarse. Consume muchas frutas, verduras y alimentos ricos en vitaminas A, C y E, para mantener tu piel en perfectas condiciones.

Evita las horas cálidas

No solo bastará con utilizar una crema con protector solar, sino que también debes evitar las horas de radiaciones solares más agresivas. Estas son entre las 12 a las 16 horas, y en ese momento, lo ideal será no exponerse a los rayos solares.

¿Ya lo tienes claro?

Seguramente que en este punto ya sabes cuál es el protector solar que vas a escoger entre los que te he mostrado en este post. Para conseguirlos a los precios más bajos del mercado, te recomiendo hacer tu compra directamente en la plataforma de Amazon.

Allí encontrarás siempre las mejores ofertas, y podrás hacer la compra sin salir de casa y recibir tus productos directamente en tu puerta. Además, si aún tienes dudas, podrás ver las opiniones de otros usuarios respecto a las cremas que te he recomendado, y así será más fácil escoger una que se ajuste por completo a tus necesidades.