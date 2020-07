Critican a improvisación na corrección de exames da ABAU

No mesmo d铆a no que se po帽铆a fin 谩 realizaci贸n das probas da ABAU, a CIUG non contaba con suficiente profesorado de lingua galega para a correcci贸n dos exames. Esta 茅 a conclusi贸n dunha mensaxe difundida masivamente entre profesorado de secundaria ao longo do d铆a de onte e que foi denunciada 谩 CIG-Ensino tanto por profesorado como por nais e pais 谩s que tam茅n chegou esa mensaxe. O sindicato puido contrastar esta informaci贸n con vogais designadas pola CIUG para a proba de galego e que informaron que malia que todas as docentes que se apuntaron para corrixir as probas foron aceptadas, ese n煤mero era insuficiente.