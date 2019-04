Cs considera que hoxe en Galicia empezamos a estar mellor informados tras a decisión da Xunta Electoral

Hoxe recibimos os galegos unha boa noticia, a Xunta Electoral ha dado a razón a Cidadáns na súa denuncia sobre o do plan de cobertura informativa de realizado pola Corporación Radio e Televisión de Galicia para as eleccións xerais de maio de 2019. Desde CS entendemos que algúns dos que nos quixeron calar, ningunear e apartar deste medio, se rasgan as vestiduras porque imos poder transmitir a nosa mensaxe de acordo ao que marca a lei e non ao que eles pretendían. Por tanto, consideramos en Cs que hoxe en Galicia empezamos a estar mellor informados, ao levantarnos ese veto informativo. Esta formación quere aproveitar tamén para agradecer aos técnicos, xornalistas e profesionais da CRTVG, que están na súa propia loita contra a precariedade e o enchufismo que sofren na propia Corporación.

Cs lembra que a liberdade informativa non se debe coartar de maneira partidista, máis nun medio público, como ocorría coa CRTVG. Quédanos unha semana de campaña, e esperamos que por fin se faga xustiza con este tema e compénsellenos como indica a propia Xunta Electoral.