Cs se compromete a mantener abierto el paritorio de Verín en cuanto lleguen a la Xunta

La coordinadora de la agrupación local de Ciudadanos en Santiago de Compostela, María Vilas, y el concejal de Cs en Ourense, José Araujo, se han comprometido este martes a mantener abierto el paritorio de Verín en cuanto la formación liberal llegue a la Xunta de Galicia.

Los responsables de la formación naranja han solicitado, tras participar en la concentración frente al Parlamento de Galicia, que el servicio de paritorio del Hospital de Verín siga abierto y que se dote de los recursos humanos y materiales suficientes para ofrecer un servicio de calidad que dé cobertura a los ciudadanos de la provincia de Ourense.

Han recordado que el servicio de paritorio del Hospital de Verín da servicio a un área poblacional dispersa y amplia de la provincia de Ourense que evita el desplazamiento innecesario de las mujeres al hospital CHOU. Vilas ha señalado que “esto es una de las razones por la que nacieron los hospitales comarcales en Galicia. Además este tipo de hospitales y los servicios sanitarios que prestan contribuyen a fijar población especialmente en las zonas rurales y dispersas como es el caso”.

Por su parte, José Araujo ha asegurado que “no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda sino que todos los ciudadanos se merecen un trato en la sanidad por igual. Creemos que la reapertura del paritorio de Verín obedece más a razones de dispersión poblacional que a razones estadísticas de partos por año. No podemos basar nuestras decisiones políticas en meras estadísticas sino que tenemos que basar nuestras decisiones en lo que es mejor para los gallegos, y lo mejor, en este caso, es garantizar los recursos materiales y de personal suficiente para dar un servicio de calidad como se dan en otros hospitales comarcales y de referencia”.

Ambos dirigentes han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de ironizar con que el cierre se debe a la falta de pediatras, “como si en esta decisión el Ministerio y la Xunta de Galicia no tuvieran responsabilidad alguna. Señor Feijóo si hemos llegado a esta situación y no hay pediatras es porque no han existido una adecuada planificación en la reposición de las plazas por jubilaciones. Si hay escasez de personal facultativo es básicamente porque hubo una mala planificación de los recursos humanos desde hace años”.

Para finalizar, Vilas y Araujo se ha comprometido a que la primera decisión política que tomarán en cuanto accedan a la Xunta de Galicia, si sigue cerrado, será dotarlo de los recursos humanos y materiales para que el servicio que se preste en él sea de calidad y así poder reabrirlo. “Es urgente cambiar esta nefasta política sanitaria por una gestión donde prime la calidad de los servicios sanitarios y poniendo al paciente en el centro del sistema”.