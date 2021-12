Cuáles son los beneficios de tomar Yogures de Pastoreo Larsa

La firma gallega Larsa está inmersa en un ambicioso proceso de desarrollo de explotaciones ganaderas sostenibles y amables con los animales. En este sentido, es clara la apuesta de la empresa por la leche de pastoreo y sus derivados: el más claro ejemplo de esta apuesta sostenible y de calidad es la novedosa gama de yogures de pastoreo de Larsa.

¿Qué significa pastoreo?

Pero antes de seguir, quizá lo más adecuado sea explicar qué es el pastoreo ya que aunque para los gallegos de pura cepa es un término perfectamente entendible, no ocurre lo mismo con quienes no han nacido o no han echado raíces en Galicia.

El término está relacionado con las palabras pastor y pasto. Por tanto, la leche de pastoreo de Larsa es aquella que es obtenida de vacas que pastan, con total libertad, forraje fresco y natural en los prados de la verde Galicia.

Hablamos, por tanto, de unas ganaderías que se alejan del modelo industrial hasta ahora dominante, regresando a las antiguas esencias de las explotaciones ganaderas gallegas. Todas ellas están certificadas como genuinas ganaderías de pastoreo.

La exquisita selección de yogures de pastoreo de Larsa

La variedad de yogures Larsa elaborados con leche de pastoreo es tan extensa que será difícil resumirla en unas pocas líneas, pero vamos a intentar hacerlo:

Yogures tradicionales con leche de pastoreo

El consumidor dispone de yogures naturales, azucarados o no, y de sus sabores favoritos de siempre. Sin embargo, la marca presume especialmente de un sabor emblemático de Larsa: el de vainilla.

Yogures Cremosísimos con leche de pastoreo

Los Cremosísimos de Larsa no solo son yogures, sino que por su especial consistencia y textura pueden considerarse auténticos postres elaborados con leche de pastoreo.

Yogures Bífidus con leche de pastoreo

A los beneficios de la leche de pastoreo Larsa, se unen los efectos benéficos para la salud gastrointestinal de los bífidus. Los hay naturales, desnatados, con cereales y con avellanas.

Yogures desnatados con leche de pastoreo

Son la alternativa para quienes no quieren renunciar al aporte nutritivo de los lácteos pero han de reducir la ingestión de grasas. Los yogures de pastoreo desnatados Larsa son difíciles de distinguir de los que no han sido desnatados.

Yogures de pastoreo con frutas

Todo un capricho para el paladar, aderezados con generosos trozos de fruta que harán las delicias de niños y de adultos.

Yogures Flores de los Pastos

Se trata de yogures de pastoreo Larsa enriquecidos con los matices aromáticos de las flores silvestres que crecen en las praderías de Galicia: tojo o verbena, saúco y violeta. Un toque de originalidad destinado a poner a prueba el sentido gustativo de los más finos ‘gourmets’.

Beneficios de los yogures de pastoreo

Los yogures de pastoreo Larsa se caracterizan porque:

Son más sanos, ya que la materia prima procede de vacas alimentadas con pasto natural fresco y que no están sometidas al estrés de la estabulación permanente en espacios reducidos.

La calidad de la leche es mayor, lo que redunda en yogures más sabrosos y con más cuerpo.

Adicionalmente, el consumo de este tipo de yogures se traduce en un apoyo indirecto a las familias y a las pequeñas cooperativas de ganaderos de pastoreo de Galicia, ya que la leche proviene de más de 400 pequeñas ganaderías sostenibles y certificadas, con rebaños de entre 30 y 100 vacas.