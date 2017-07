Cuatro años sin Sereos

Print This Post

Por Os Ninguéns

Estimados compañeros:

Terminado el “curso” 2017, tenemos que plantear que nuestras reivindicaciones a nivel municipal siguen desatendidas, las recordamos con intención de seguir presionando para su obtención a partir de septiembre:

– Que se aumente el número de trabajadoras sociales.

– Que las UTAS se conviertan en UNIS, contratando equipos multidisciplinares.

– Que las Unidades Básicas abran en turnos de mañana y tarde.

– Que se cree una unidad de intervención rápida de urgencias sociales.

– Que la concejala de políticas de bienestar tenga dedicación exclusiva a estedepartamento.

– Que se mejore el albergue municipal, empezando por abolir la pernocta de los diez días como tope, aumentando el número de lavadoras y secadoras, haciendo que el comedor funcione durante comida y cena, que se desarrollen programas de inserción real sociocomunitaria.

– Que el departamento de bienestar redacte memorias anuales para actualizar necesidades.

– Que se cree un plan de viviendas públicas en régimen de alquiler social, en colaboración con la Xunta de Galicia, terminando con la gravísima problemática de vivienda en Vigo, especialmente para madres con hijos menores.

Igualmente, desde Os Ninguéns y la RSP de Vigo queremos recordar que el martes día 1 se cumplirán cuatro años desde que se cerraba Sereos do Casco Vello, un programa municipal de intervención socioeducativa, ubicado en el corazón de la ciudad, en la calle Elduayen. En él se realizaban intercambios de material de inyección (llegándose a repartir más de 21.000 jeringuillas en un año), se repartían suplementos alimentarios diarios y se prestaba un servicio que rondaba los 633 usuarios de media, que usaban el local como espacio de encuentro. Con esta iniciativa se aumentó la adherencia a los tratamientos integrales de reinserción y se produjo una mejora significativa en la calidad de vida de los empobrecidos de Vigo, gracias a un programa que fue pionero a nivel nacional por su política de trabajo entre iguales, que integraba a los propios afectados. En 2013 se procedió precipitadamente a su cierre, y se sustituyó por una furgoneta, que hoy día está ubicada en zona industrial, actualmente alberga el programa Sísifo y ha descendido drásticamente el número de usuarios por la escasa calidad del servicio y la ocultación de sus usuarios.

No podemos olvidar que el cierre de este programa fue uno de los actos de aporofobia más flagrantes de nuestra ciudad y que respondió únicamente a la voluntad de ocultar a la población empobrecida y retirarla del centro, de la vista de los turistas. Por lo tanto un año más continuamos condenando esta decisión y recordamos que no existe un centro Integral de Inclusión que permita una reinserción real de las personas sintecho, pobres, drogodependientes, etc. Exigimos por lo tanto que se priorice en la agenda de Vigo el enmendar esta dirección de política social y se componga de una vez por todas un equipo multidisciplinar que se ocupe de manera profesional de las graves problemáticas que asolan la ciudad, como las antes mencionadas.