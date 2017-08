Cuatro gallegos ya tienen plaza mundialista y cinco pueden lograrla este viernes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Teresa Portela, Adrián Sieiro, Sergio Vallejo y Carlos Arévalo participarán en el Campeonato del Mundo que se disputará en Racice (República Checa) a finales del presente mes de agosto. Los cuatro lograron sus plazas en el control selectivo que se celebra en Trasona (Asturias). Este viernes se decidirán otras cinco plazas con presencia gallega. Roi Rodríguez y Rubén Millán, en K-2 1.000 metros, fueron segundos y ahora afrontarán las regatas individuales y de K-2 500 metros.

Era un objetivo para Teresa Portela y cumplió en K-1 200 metros. La olímpica logró su plaza mundialista ante Sara Ouzande, a la que superó por muy poco. Teresa Portela no había conseguido estar en el pasado Campeonato de Europa. Por su parte, Adrián Sieiro y Sergio Vallejo la lograron en C-2 1.000 metros demostrando el buen momento de forma por el que atraviesan. Los canoístas del Club Piragüismo Poio tendrán la oportunidad de disputar su primer mundial sénior. No lograron este objetivo Tono Campos y Diego Romero, que fueron terceros. Carlos Arévalo no tuvo muchas dificultades para conseguir su desafío en K-1 200 metros. Se mostró muy superior a todos sus rivales y alcanzó la meta sin grandes dificultades.

Roi Rodríguez Rubén Millán, del Kayak Tudense, fuero segundos en K-2 1.000 metros. No pudiern con Francisco Cubelos e Íñigo Peña, que ya habían mostrado su calidad en el Campeonato de Europa. Los gallegos, que llevan pocos meses de preparación, transmitieron buenas sensaciones, pero les faltó fuerza en el tramo decisivo.

Ambos participarán este viernes en el selectivo mundialista de K-1 1.000 metros. Una regata en la que también estará el gallego Óscar Carrera. En esta distancia no competirá Marcus Cooper, el campeón olímpico. Sin embargo, todos ellos se encontrarán en el K-2 500. Los palistas tudenses se enfrentarán al balear que competirá con el gallego Rodrigo Germade.

En C- 1 1.000 metros, la representación gallega estará formada por Diego Romero, Sergio Vallejo, Brais Casás y Diego Durán, estos dos últimos componentes del Kayak Tudense. Natalia García intentará conseguir su plaza en K-1 500 metros, mientras Camila Morrison, junto a Laia Pelach, tienen asegurada su presencia en el Mundial en K-2 500 metros.