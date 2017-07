Un cuerpo a la moda durante este verano

Connect on Linked in

El decorado de uña está de moda. No hay chica que se sustraiga a hacerse estos decorados en las uñas que en verano pueden lucirse tanto, pero para ello hay que seguir un cuidado específico ya que antes de aplicar el esmalte y llenar de color los dibujos de las uñas hay que tenerlas en condiciones y haberlas limado. La manicura no es sencilla y las neófitas pueden contar con asesoría de videotutoriales online, así como de pedicura donde muestran cómo hacer diversos diseños, siendo los mandalas el último grito para la decoración de esta parte del cuerpo tan pequeña pero que tanto puede contribuir a mejorar la imagen personal. Cuidado con las cutículas. No conviene quitarlas porque son las que protegen a las unas frente a las bacterias, por lo que basta con deslizarlas suavemente hacia arriba para que no se coman la uña, pero nunca eliminarlas.

Lucir unas uñas de los dedos de los pies decoradas pueden dar un plus de diversión a la imagen e incluso sumar personalidad como también lo hacen las zapatillas munich. Esta marca catalana de moda por lo que se refiere a zapatillas está dando mucho que hablar. Comenzaron siendo unas zapatillas deportivas hechas por una empresa que se instauró antes de la Guerra Civil española, aunque no fue hasta el año 1964 que se empezó a trabajar una línea de zapatillas para la calle inspiradas en los diseños italianos y la tecnología alemana, para acabar haciéndose imprescindibles en el mercado de la moda del calzado hasta ganarse la categoría de iconos en este sector. Las zapatilla Munich, inconfundibles por la X que las caracterizan se pueden encontrar para hombres mujeres y niños e incluso se cuenta con la posibilidad de diseñar el propio calzado a través de la web de la empresa y de la aplicación Munich My Way, pudiendo realizar diseños personales que también pueden compartirse entre padres e hijos.

Conjuntos para toda la familia con los complementos y vestuario más populares

Y es que a los pequeños no hay nada que les satisfaga más que usar la misma ropa que sus mayores y es por eso que las camisetas iguales padre e hijo pueden resultar un gran regalo sobretodo en verano en que estos comparten más horas juntos y es cuando se crean aquellos vínculos tan especiales entre los más pequeños y sus progenitores que pueden llegar a configurar parte de la personalidad del niño y marcar los recuerdos de su infancia. Las combinaciones de camisetas iguales pueden alargarse a otros miembros de la familia y es que a las niñas también les gusta vestir como sus madres, o porque no, vestir toda la familia de igual modo con camisetas de bonitos diseños que se pueden encontrar en páginas online y disponen de un gran stock para satisfacer a familias de todos los gustos, con envios incluidos a cualquier lugar del planeta. Desde Internet podemos hacernos con el ropero para todo el verano pero también de lencería sexy y demás complementos, así como bolsos y joyas de plata desde Mis Bolsos Online. También los hombres pueden encontrar en esta páginas los complementos para la ropa de verano. Bandoleras, sombreros y un amplio stock para satisfacer a todos los miembros de la familia que estarán deseosos de que lleguen los productos elegidos a casa para poder acabar de llenar la maleta para irse todos juntos de viaje para vivir un tiempo juntos en el que seguro que se desarrollaran muchas anécdotas para recordar.