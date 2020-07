Cuestionan la gestión del cierre de camas en Pontevedra ya que no tiene en cuenta criterios enfermeros

El Sindicato de Enfermer铆a, SATSE, advierte de la situaci贸n que se vive en el 谩rea sanitaria de Pontevedra en relaci贸n al cierre de camas y plantas, basado tan s贸lo en el alcance de una serie de objetivos economicistas, que repercuten directamente en la calidad asistencial, al suprimir, con sus decisiones, la continuidad de cuidados enfermeros y basando la gesti贸n en un criterio meramente m茅dico.

SATSE denuncia que, adem谩s de perjudicar a los pacientes, tambi茅n provoca mucha presi贸n sobre las enfermeras/os que est谩n molestas por lo que supone que cierren y abran de forma aleatoria ciertas plantas, moviendo sin previsi贸n a los profesionales de una planta a otra. Los propios pacientes son testigos de estas situaciones que les afecta directamente cuando, sin previsi贸n, les cambian de planta, para estar en una provisional hasta que son reubicados en otra. Todo por no tener unidades abiertas y por no contratar enfermeras. Esto es lo que est谩 ocurriendo estos 煤ltimos d铆as en los que vemos, como son los propios usuarios y pacientes quienes se quejan del cierre de plantas y los traslados que les hacen.

El 谩rea sanitaria de Pontevedra pretende dejar vac铆as m谩s de 80 camas este verano, con la excusa de que est谩n a disposici贸n si fuese necesario. El Sindicato advierte que la calidad de los cuidados por parte de las enfermeras se est谩 perdiendo, no por los profesionales de Enfermer铆a, sino por la gesti贸n exclusivamente medicalizada que se lleva a cabo en el Hospital Montecelo. 鈥淒esconocen lo que es la continuidad de cuidados, con lo cual ha desmontado todo el trabajo de la enfermera. Parece que la direcci贸n de procesos de cuidados (enfermeras) no pinta nada鈥, se帽ala la Secretaria Provincial de SATSE en Pontevedra, Emma Rodr铆guez, quien a帽ade que el perfil que se pretende de los supervisores de unidad y de 谩rea es de organizadores de los servicios con criterios m茅dicos, pero no de enfermer铆a, y no de l铆der de cuidados enfermeros dentro de su unidad, 鈥渃on lo cual no tienen en cuenta la continuidad de cuidados鈥.

SATSE considera que la mala gesti贸n viene dada por basar todo el trabajo en 鈥渘煤meros y alcance de objetivos鈥, pero impidiendo que los profesionales de Enfermer铆a puedan proponer una mejora en la gesti贸n, bas谩ndose en otros criterios que cuidan m谩s la calidad asistencial y la continuidad del cuidado y seguridad, prim谩ndola por encima de decisiones economicistas.

Por otro lado, advierte que las listas de contrataci贸n tienen a m谩s de 300 profesionales en suspensi贸n de llamamientos de cerca de 700 con las que cuenta la lista, desde el mes de junio. Algo que, por un lado, achacan directamente a la mala gesti贸n de la bolsa de enfermeras/os que se lleva a cabo. 鈥淣unca saben con exactitud en qu茅 planta van a estar, y las mueven bajo criterios que perjudican la calidad asistencial y la continuidad de cuidados enfermeros, pues la continuidad de cuidados implica permanencia con el paciente, justo lo contrario de lo que ocurre鈥, motivo por el cual podr铆an preferir trabajar en la privada con continuidad en la planta, que en el Sergas. Por otro lado, desde el sindicato advierten que esto tambi茅n repercute en los profesionales de Enfermer铆a fijos, que se ven sobrecargados, al no tener opci贸n de cobertura de sus ausencias.