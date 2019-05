Cultura e Turismo promove en Vigo o destino transfronteirizo Gerês-Xurés cun showcooking de produtos da gastronomía local

Connect on Linked in

Numerosos profesionais participaron hoxe nas III Xornadas Gastronómicas Gerês-Xurés coas que a Consellería de Cultura e Turismo promove este destino transfronteirizo no marco do proxecto europeo Gerês-Xurés Dinámico do que Galicia é socia xunto con Portugal e que persegue a dinamización conxunta deste territorio a través de diferentes accións, incluíndo o seu desenvolvemento turístico sustentable.

Esta actividade deseñouse para potenciar a recuperación e posta en valor das singularidades gastronómicas que definen esta Reserva da Biosfera transfronteiriza para posicionala como destino enogastronómico.

O showcooking, para o que se contou coa colaboración do Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), correu a cargo do chef Rafael Centeno, do restaurante con Estrella Michelin Maruja Limón, e incluíu diferentes elaboracións con produtos como mel ou queixo do Xurés, foie, aceituna barroso, requeixo, aceite ou carne de vaca cachena, esta última especialmente característica desta zona da Baixa Limia.

A Consellería de Cultura e Turismo, a través de Turismo de Galicia, participa neste proxecto europeo desde o ano 2017 coa intención de contribuír á dinamización conxunta deste territorio transfronteirizo con Portugal. Con accións como este showcooking preténdese fortalecer a identidade propia desta zona mediante o fomento da participación activa do sector local, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sustentable así como a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural.