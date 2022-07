Cyberday Perú 2022: ¿Qué es, cuándo se celebra y qué comprar?

Faltan muy pocos días para el Cyberday en Perú, el cual se celebrará entre el 18 al 20 de julio de 2022. Este es uno de los eventos más importantes para comprar tus productos favoritos con grandes descuentos y aprovechar para ahorrar dinero.

Muchas personas no saben de qué va el evento, pero otras ya lo conocen bien, pero de igual forma vamos a aclarar todas las dudas que puedas tener. Así que te invito a que sigas leyendo para conocer más sobre este evento.

¿Qué es el Cyberday?

Este es uno de los eventos más importantes en cuanto al comercio electrónico en Perú, y muchas de las empresas más importantes ofrecen atractivos descuentos. Este evento se desarrolla por parte del Interactive Advertising Bureau o IAB.

Aquí podrán participar diferentes marcas y empresas, una de las más destacadas es plazaVea, y te ofrecerán los precios más competitivos del mercado. En estos días, además de encontrar todos los productos rebajados, podrás comprarlos desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué productos comprar para aprovechar al máximo el evento?

Durante el período del 18 al 20 de julio habrá muchos productos rebajados, y sin duda valdrá la pena fijarse en algunos productos como son:

Lavadoras

Si necesitas comprar una lavadora, lo mejor será esperar unos días hasta los días de ofertas, porque será el mejor momento para hacerlo. Esta es una de las categorías más importantes en lo que respecta a los productos del hogar, y por este motivo, podrás conseguir siempre una gran versatilidad.

Ordenadores portátiles

En la actualidad el trabajo remoto o las clases virtuales son cada vez más comunes, y para ello necesitaremos del equipo adecuado. Las laptops tradicionales son de los productos que más se venden en estas jornadas de descuento para obtener grandes descuentos. Además, la venta de laptops gamer son las que tienen más demanda, y si buscas gran rendimiento, es el momento para aprovechar.

Simplemente, tendrás que buscar tu marca favorita, escoger tus modelos preferidos y comprar tu laptop gamer que se ajuste por completo a tus preferencias y presupuesto.

Televisores

Unas de las mayores oportunidades para comprar un televisor nuevo serán durante el Cyberday, porque es cuando encontrarás los mejores precios. Si quieres comprar un nuevo televisor para disfrutar del mundial Qatar 2022, este será el momento perfecto para hacer tu compra.

La venta de televisores es abrumadora durante los Cyber Days, en especial porque muchas personas aprovechan para renovar sus televisores antiguos. Podremos encontrar modelos rebajados de grandes marcas como Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips, entre otras. De esta forma, podrás aprovechar para tener el precio más bajo en estos electrodomésticos y disfrutar de una gran experiencia de compra.

Prepárate para el Cyberday

Debes apuntar la fecha del Cyberday en tu calendario, que es del 18 de julio hasta el 20 del mismo mes, para que no se te vayan a escapar las ofertas. Desde ya, puedes ir pensando en los productos que quieres comprar en las ofertas, para que de esta forma puedas aprovechar y disfrutar de los precios más ajustados del mercado.

Recuerda que, estas ofertas no se repetirán hasta el próximo año, por lo que será ahora o nunca hacer tu compra en el evento de comercio electrónico online. De esta forma, podrás asegurarte de ahorrar mucho dinero y tener todos los productos que siempre quisiste.

No dejes pasar esta oportunidad, puesto que de esto dependerá que puedas conseguir una buena experiencia. Si buscas productos de tecnología, no los podrás encontrar a un mejor precio que el que disfrutarás en estos días de ofertas, así que es el momento de aprovechar, porque de lo contrario no podrás disfrutar de todas las ofertas que tienen para ofrecerte.