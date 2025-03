CYCJET Yuchang Industry te invita a asistir a la Exposición Internacional del Caucho y Plástico CHINAPLAS 2025

Datos de la Exposición

37ª Exposición Internacional de la Industria del Plástico y el Caucho de China (CHINAPLAS 2025)

del 15-18 de abril de 2025

Lugar de la exposición: Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen (Nuevo Pabellón de Bao’an)

Número de stand de CYCJET: 8W81



Acerca de CHINAPLAS 2025

Fundada en 1983, CHINAPLAS es una de las exposiciones más influyentes en la industria mundial del plástico y el caucho. La exposición de 2025 se centrará en el desarrollo sostenible y la innovación, con una superficie útil de 380 000 metros cuadrados y más de 4000 expositores de renombre.

La exposición no solo reúne las últimas tecnologías y productos de la industria, sino que al mismo tiempo celebra el Foro de la Cumbre de Tecnología y Tendencias de Desarrollo de la Industria Global del Caucho y el Plástico, centrándose en industrias emergentes como los vehículos con nuevas energías, la energía fotovoltaica, la energía eólica, la energía del hidrógeno, y debatiendo temas relevantes como el empoderamiento digital y la energía verde. Además, se espera que la exposición atraiga a 250 000 compradores profesionales de 150 países y regiones, de los cuales los visitantes extranjeros representan alrededor del 25 %. Esto no solo es un indicador del desarrollo de la industria, sino también una excelente oportunidad para que las empresas demuestren su fortaleza y amplíen el mercado, demostrando plenamente la utilización de alto valor y la producción de alta tecnología del reciclaje de plástico.

Acerca de CYCJET

CYCJET Yuchang Industrial Co., Ltd., como líder en soluciones de identificación de productos, ha participado en CHINAPLAS durante seis años consecutivos. Con su excelente tecnología de inyección de tinta láser y rendimiento de sus productos, CYCJET ha acumulado gran experiencia en el campo de los equipos de identificación y ha logrado un amplio reconocimiento en el mercado. En esta exposición, presentaremos productos estrella como las impresoras de inyección de tinta UV de la serie CYCJET, máquinas láser, impresoras de inyección de tinta portátiles, etc. para mostrarte los últimos avances tecnológicos.

Conoce los principales Productos de CYCJET

Impresora de inyección de tinta UV

Utiliza tecnología avanzada de inyección de tinta UV para lograr una codificación de inyección de tinta de alta precisión. Puede realizar codificaciones de alta precisión en la superficie de diversos materiales y ajustar dinámicamente el contenido según las necesidades en tiempo real de la línea de producción. Se utiliza ampliamente en la identificación de envases en la industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica y otras.

Máquina de marcado láser

Utiliza un método de procesamiento sin contacto, que no causará daños físicos a la pieza de trabajo y garantizará la precisión original de la pieza. Además, la máquina de marcado láser permite la impresión de datos en tiempo real, lo que puede satisfacer las necesidades de la producción industrial compleja. Puede grabar marcas claras y permanentes en la superficie de metal, plástico y otros materiales, y se utiliza ampliamente en piezas de automóviles, componentes electrónicos y otras industrias.

Impresora de inyección de tinta portátil

Es pequeña y portátil, flexible de manejar, adecuada para imprimir en la superficie de diversos materiales y puede satisfacer las necesidades de marcado rápido in situ.

Además de estos productos estrella, también hay pequeñas impresoras de inyección de tinta de caracteres, equipos automáticos de inyección de tinta, etc.

Estos productos reflejan el incesante empeño de CYCJET por lograr la calidad de los logotipos y el profundo conocimiento de las necesidades de los clientes. Al mismo tiempo, la tecnología de impresoras de inyección de tinta de CYCJET ha demostrado un excelente rendimiento y un amplio valor de aplicación en muchos campos, como cartones, tratamiento médico, baterías de litio, rollos de película, tuberías, botellas de bebidas, bolsas de plástico, madera, metal, neumáticos, etc. No solo mejora la eficiencia de la producción, sino que también mejora el valor añadido y la imagen de marca de los productos.

Además, el equipo técnico de CYCJET cuenta con una amplia experiencia y conocimientos, y puede ofrecer a los clientes soluciones personalizadas y un amplio soporte técnico para garantizar que cualquier problema que surja durante el uso pueda resolverse de forma rápida y eficaz.

CHINAPLAS 2025 es una excelente plataforma para reunir a las élites de la industria y mostrar tecnologías de vanguardia. CYCJET Yuchang Industrial espera conocerte en la exposición para discutir las tendencias del desarrollo de la industria y compartir experiencias técnicas. Nuestro stand 8W81 te ofrecerá una amplia gama de productos y soporte técnico, lo que te permitirá comprender mejor la fuerza y la innovación de CYCJET. ¡Trabajemos juntos para crear un futuro mejor para la industria del caucho y el plástico!

CYCJET es la marca de Yuchang Industrial Company Limited. Como fabricante, CYCJET tiene más de 20 años de experiencia en I+D de diferentes tipos de soluciones de impresión de inyección de tinta portátiles, soluciones de impresión láser y soluciones de marcado portátiles, así como soluciones de impresión de alta resolución en Shanghái, China.

Más información

Persona de contacto: David Guo

Teléfono: +86-21-59970419 ext 8008

MOB:+86-139 1763 1707

Email: [email protected]

Web: https://cycjet.com/

