O Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, D. Enrique López Veiga, expón na Semana Europea da Rexións, en Bruxelas, a Estratexia Blue Growth do Porto de Vigo como exemplo demostrativo para todo o sector marítimo portuario da UE

Neste evento, D. Enrique López Veiga ofreceu un relatorio na sesión “ How to boost Blue Growth from the ground: the example of the Port of Vigo”. O modelo Blue Growth do Porto de Vigo enxálzase como exemplo demostrtaivo da aplicación práctica da estratexia de Crecemento Azul lanzada pola comisión Europea. Durante a mesma, o Presidente expuxo a Estratexia Blue Growth do Porto de Vigo a través dun percorrido desde a concepción do proxecto ata a situación actual e futuros pasos.