Darias: “Acordamos un calendario de traballo para acomodar as cuestións lexislativas á realidade municipal do século XXI” A ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, e o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantiveron unha primeira reunión institucional na que repasaron os principais temas de interese para as entidades locais.