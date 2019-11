David Regades: “La dirección de Zona Franca es priorizar la calidad de los proyectos”

El Delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, ha sido el invitado a la última tribuna de AGEINCO (Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos), celebrado hoy en el Círculo de Empresarios de Vigo. En un formato de almuerzo, David Regades se reunió con una representación de empresas de la asociación, encabezada por su presidente Daniel Prieto Rienda. El encuentro sirvió para que AGEINCO conociera de primera mano, a través de su delegado, la postura de Zona Franca de Vigo sobre diferentes cuestiones que la asociación considera claves en el desarrollo y el futuro del sector de la ingeniería y la consultoría tecnológica en Galicia.

La creación del Clúster de la Ingeniería de Galicia, en cuyo proceso se encuentra actualmente AGEINCO y cuya importancia es capital en la agenda de la asociación, fue el primer gran tema en ponerse sobre la mesa. Daniel Prieto destacó la importancia de aglutinar a un sector cada vez más “multidisciplinar” y proyectó un mensaje de unión que permita la integración de los múltiples actores que participan la industria. “Queremos que nos digan que quieren estar aquí porque se hace bien las cosas”, dijo en referencia a AGEINCO, el organismo que está liderando la creación del Clúster. Por su parte, David Regades mostró su optimismo al respecto: “Os felicito por ese paso adelante, es muy positivo para el sector”, afirmó, y confirmó la necesidad de crear líneas de acción que integren diferentes perfiles profesionales: “Los proyectos son cada vez más ambiciosos. En Zona Franca estamos demandando equipos multidisciplinares para los proyectos, desde sociólogos a paisajistas”, añadió.

Contrataciones públicas

La necesidad de unificar criterios en torno a un ámbito tan amplio y complejo como el de los procesos de contratación por parte de las administraciones públicas fue otro de los grandes temas tratados en la tribuna. Ambas partes, AGEINCO y Zona Franca, coincidieron en el carácter positivo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en 2017 y que establece que el 49% de los proyectos a concurso en ingeniería y arquitectura debe ser valorados desde la perspectiva de servicios intelectuales.

Daniel Prieto fue claro al respecto: “Creemos en un país que se desarrolle en base al talento”. Una afirmación que ilustra perfectamente la demanda del sector para que las contrataciones públicas prioricen la calidad del proyecto por encima del precio. David Regades coincidió en esta lectura y consolidó la idea de que, con nueva ley, en los criterios prevalecen las valoraciones cualitativas sobre los presupuestarios. “No como antes”, puntualizó. Y quiso poner como ejemplo la Zona Franca de Vigo, donde la dirección siempre contempla que se imponga la calidad de la propuesta. “Tenéis que ser más ambiciosos en vuestra reclamaciones”, agregó en claro entendimiento de las reclamaciones de AGEINCO, para puntualizar después que, en ocasiones, parte de la responsabilidad de las bajadas de precios son de las propias empresas, que hacen baja temeraria cuando conocen la formulación de los pliegos o porque las justifican por el beneficio industrial. “En proyectos a la baja todos los pasamos mal”, sentenció.

Optimismo ante un futuro incierto

Ante la interpelación directa de Daniel Prieto para que hiciera una valoración sobre los efectos macroeconómicos a medio y largo plazo sobre la región, David Regades quiso lanzar un mensaje de optimismo. Desde Zona Franca se desarrollan proyectos y estructuras que permitirán potenciar los diferentes sectores industriales que en Galicia en general, y en Vigo en particular, tienen recorrido por su trayectoria y proyección.

La industria del automóvil es uno de los paradigmas de sector dinámico en el ámbito local. En un mercado que está atravesando una transformación a nivel mundial, la producción automovilística en Vigo sigue creciendo mientras en otros lugares baja, gracias sobre todo al desarrollo histórico de vehículos de uso industrial y comercial. Daniel Prieto puso de manifiesto una realidad que genera incertidumbre: “Se está generando un nuevo modelo de movilidad y hay que estar preparados para la posibilidad de que la automoción sufra cambios drásticos”, lanzó.

David Regades no se mostró ajeno a esta realidad y admitió un cambio de paradigma: “Efectivamente, no se puede hablar de automoción, hay que hablar de movilidad”, afirmó, y citó una promoción inmobiliaria en Barcelona dirigida a milenials en la que no está proyectado integrar garajes, ejemplificando ese cambio de modelo hacia el que la sociedad parece dirigirse. Teniendo en cuenta este contexto, David Regades destacó, en clave local, la importancia de la industria del automóvil y sus actividades paralelas. “Desde Zona Franca apostamos por proyectos que fortalecen el sector al tiempo que contemplamos los cambios que está atravesando, impulsando proyectos como el World Car Center, el Circuito de Alta Velocidad o la fábrica de baterías para automóviles.

Con respecto a la participación de Zona Franca en proyectos de innovación y emprendimiento, David Regades se mostró partidario de que la administración forme parte de los capitales, de manera que se compartan beneficios y no solo pérdidas: “Si ganamos, ganamos todos; y si perdemos, perdemos todos”.