De mensaxeiro a unha rede social WhatsApp é xa a segunda maior rede social do mundo

A maneira segura na que Whatsapp manexa as comunicacións, datos e información dos seus usuarios reforzou tres sinerxias importantes que hoxe representan a ampliación da xente que se une aos seus servizos e estas son: a súa seguridade, confidencialidade e integridade.

A seguridade neste tipo de servizos sempre foi un tema moi cuestionado ao combinarse coa confidencialidade, mesma que garante que o acceso á información pase por un proceso adecuado de autorización.

Tamén a seguridade da información, ademais de por a confidencialidade caracterízase pola súa dispoñibilidade, é dicir, asegura que os usuarios que estean autorizados a vela accedan a esta cando o requiran. Igualmente por, a seguridade caracterízase pola súa integridade, ao ofrecer a quen confía nela que a súa información chegase completa, que os seus datos non foron modificados desde a súa raíz sen autorización.

O permiso por parte do usuario en materia de sistema informáticos sempre é un tema principal e do que aplicacións como Whatsapp preocúpanse, feito que confirma o que actualmente conte con 2 mil millóns de usuarios, aos que conecta de maneira privada. En contraste, a súa competencia, Facebook, ocupa o primeiro lugar cun rexistro de base equivalente a 2 mil 500 millóns de usuarios.

O cifrado de extremo a extremo forma parte desa maxia pola que temos o gusto e a facilidade de compartir a nosa información con suma confianza entre familiares, colaboradores e mesmo coas persoas, empresas e institucións coas que buscamos o manter nexos.

O cifrado permite que esas conversacións que antes só levabamos en privado de maneira persoal, agora tomen lugar desde calquera parte do mundo, sen importar se os grupos de persoas que se atopan interactuando comparten ou non o mesmo fuso horario.

Sabemos que grazas a iso, un sen fin de momentos importantes déronse a través desta aplicación, facilitando conexións seguras e privadas mediante o seu cifrado de extremo a extremo, que fai das mensaxes, información confidencial que non se pode “rachar” grazas á gran función que logra este cadeado dixital, impedindo que hackers e criminais accedan ás mensaxes que se gardan no teléfono do usuario.

Ao quedar as mensaxes e conversacións privadas só entre o emisor e o receptor, o cifrado de extremo a extremo vólvese unha necesidade da vida moderna no que a aplicación día a día comprometeuse a afinar, #a fin de que os seus usuarios xamais sentan desprotexidos durante e despois do seu uso.

Para o anterior, WhatsApp traballou da man de expertos en seguridade, así como apoiados en tecnoloxía líder na industria a fin de evitar e deter posibles abusos, ofrecendo controis e mesmo canles para informar problemas, por suposto sen que iso sacrifique a privacidade de quen fai uso dos seus servizos.

Cando a app só estaba pensada para crear un servizo de mensaxes simple, confiable e privado, seguramente os seus fundadores, Jam Koum e Brian Acton, xamais se imaxinaron a relevancia que as súas ideas levadas á realidade terían sobre a vida de miles de millóns de persoas, ao grao en que estas confíen case cegamente nos seus servizos, á vez que fomentan que a comunidade continúe crecendo no que parece ata o momento unha conexión eternamente privada.

Seguramente WhatsApp seguiranos sorprendendo por moitos anos máis, ao grao en que con ela chéguense a desenvolver no futuro a mediano prazo novas maneiras de estar en comunicación, involucrando menos recursos e conectando a máis xente.