DE RUTA POR LOS PARQUES FORESTALES Y SIERRAS DE VIGO Y COMARCA CON VEGALSA-EROSKI Y EL CONCELLO OLÍVICO

Vigo, 17 de septiembre de 2021. El Concello de Vigo y la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski retoman este mes de septiembre, por noveno año consecutivo, su iniciativa conjunta “percorridos medioambientais en outono” que se enmarca en el programa municipal Camiño a Camiño 2021. Para ello han renovado el convenio de colaboración que contempla la realización de actividades de sensibilización y educación medioambiental a través de ocho rutas de senderismo que permitirán disfrutar y recorrer los montes de Vigo y su comarca a un total de 800 participantes hasta el próximo mes de noviembre. Lo han suscrito hoy el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acompañados por la concejala de Medio Ambiente y Vida Saludable, Nuria Rodríguez, en el establecimiento Autoservicios Familia, en el Mercado do Progreso de Vigo.

Como en ediciones anteriores, Vegalsa-Eroski financiará estos ocho recorridos medioambientales, destinando para ello 18.000 euros a esta iniciativa conjunta que contempla rutas por espacios con una riqueza natural particular tanto en el término municipal de Vigo como en sus concellos limítrofes, y en la que han participado ya desde su puesta en marcha un total de 13.000 personas.

Durante su intervención, el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González, destacó que este convenio es un reflejo del vínculo de la compañía con Vigo así como de su compromiso con el entorno natural, el Medio Ambiente y los hábitos de vida saludables. Asimismo, felicitó a los responsables del programa por mantenerlo en activo ante la coyuntura actual “ya que ha sido en la actual situación sanitaria en la que hemos sido más conscientes que nunca de la importancia de contar con espacios verdes delos que puedan hacer uso los ciudadanos, como las más de 800 personas que se podrán inscribir en esta edición del programa, además de los ciudadanos que disfrutan a diario de los mismos”, indicó. Por su parte, el alcalde de Vigo agradeció el compromiso de Vegalsa-Eroski con el Concello de Vigo y con el Medio Ambiente.

Descubriendo Vigo, caminando

A través de esta iniciativa se busca que la ciudadanía pueda disfrutar y recorrer los montes de la ciudad y de su comarca durante los fines de semana a través de visitas guiadas a los diferentes parques forestales y sierras, adaptando su formato a las medidas de seguridad necesarias atendiendo a la coyuntura actual.

La primera de las ocho rutas dará comienzo el 19 de septiembre, de 9:30 a 13:30 horas, realizando el itinerario Vigozoo-Parque Forestal de Bembrive. La siguiente tendrá lugar el 26 de septiembre, en el mismo horario que la anterior, transcurriendo del Parque Forestal de Bembrive al Parque Forestal de Beade. Las rutas de octubre transcurrirán del Parque Forestal de Beade al Parque Forestal de Monte dos Pazos (3 de octubre); del Parque Forestal Monte dos Pazos a Saiáns (10 octubre), por la Serra do Suído (17 de octubre), por la Serra da Groba (24 de octubre), por la Serra do Galleiro (31 de octubre) y la ruta de noviembre (día 7), recorrerá a Serra do Galiñeiro.

A través de esta iniciativa se persigue incrementar el conocimiento del hábitat del término municipal de Vigo, tanto en sus dimensiones de flora y fauna como de conformación del ecosistema y de sus dinámicas de adaptación a este. La compañía colaborará en la difusión de la iniciativa Camiño a Camiño a través de su red de supermercados en Vigo, colocando material promocional y de apoyo del citado programa así como en la gestión de residuos y reciclaje de materiales de los consumidores.

Implicados con la sostenibilidad medioambiental

La colaboración de Vegalsa-Eroski y el Concello de Vigo en la protección del medioambiente se prolonga ya nueve años en el tiempo, periodo en el que la compañía ha contribuido, dentro del programa Camiño a Camiño, a la puesta en marcha de acciones de sensibilización y educación medioambiental y colaborado en las actividades de voluntariado puestas en marcha en 2017 para paliar las consecuencias de los incendios que asolaron Vigo ese año.

Vegalsa-Eroski apuesta por un modelo de empresa sostenible en la que impera la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Reduce el consumo energético a través de sus tiendas sostenibles, reutiliza a través de su política de economía circular y recicla aprovechando los recursos para reducir al máximo los residuos o darles una nueva vida. Con su modelo de tienda ecoeficiente, responsable con el entorno ambiental e integrado con su conciencia ecológica, la compañía redujo un 35% el consumo energético; a través de su programa Desperdicio Cero evitó el desperdicio de cerca de 11.000 toneladas de alimentos, que fueron entregados a personas en situación de vulnerabilidad a través de entidades benéficas; y con su programa Desarrollo Sostenible. Residuo Cero gestionó más de 12.680 toneladas de residuos en el último año.

Sobre Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 273 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales Hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski/Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski/City, Aliprox y Rapid. Su estructura comercial en Galicia se extiende por las 4 provincias gallegas y cuenta con una moderna plataforma de mercancías generales, situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense. Por su parte, la división de Autoservicios Cash Récord de VegalsaEroski cuenta con un mapa comercial compuesto por 18 centros distribuidos homogéneamente entre Galicia y Asturias, con fáciles y rápidos accesos en áreas empresariales con buenas comunicaciones.