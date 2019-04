Decenas de personas se manifiestan en el Cunqueiro en protesta por el estado de salud de Alida Jimenez

Print This Post

Decenas de personas se han manifestado en las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro después de que una paciente, Alida Jimenez, entrara en coma.

Sociedad Gitana de Galicia viene de publicar el siguiente comunicado tras la creación de una plataforma en defensa de negligencias médicas:

MANIFIESTO DE PROTESTA DE LA FAMILIA DE LA PACIENTE ALIDA JIMENEZ

EN EL DÍA DE HOY NACE LA IDEA DE LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR ABUSOS, DEJADEZ Y NEGLIGENCIAS MEDICAS LLAMADA “ ALIDA JIMENEZ”.

ESTA PLATAFORMA SERVIRÁ DE APOYO PARA TODOS LOS CIUDADANOS QUE SUFRAN O HAYAN SUFRIDO LAS MALAS PRAXIS, ATROPELLOS, FALTA DE ATENCIÓN MEDICA O PROFESIONALIDAD COMO HA SIDO EL CASO DE ALIDA JIMENEZ.

HOY ESTAMOS AQUÍ PARA DENUNCIAR EL ATROPELLO POR UNAS NEGLIGENCIAS MEDICAS QUE HAN MOTIVADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE OTROS PROFESIONALES CON GRAN RENOMBRE EN LA MEDICINA QUE ALIDA JIMENEZ, QUE ENTRO POR SU PROPIO PIE EN LAS URGENCIAS DE ESTE HOSPITAL POR UNA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA Y QUE DESPUÉS DE UN MES Y MEDIO DE ESTAR INGRESADA , AHORA ESTE EN COMA PROFUNDO CON POCAS ESPERANZAS DE VIDA.

EN LOS 11 DÍAS QUE ALIDA LLEVA EN COMA PROFUNDO HEMOS PODIDO CONSTATAR EL MALESTAR Y LA CRITICA GENERALIZADA DE LOS FAMILIARES DE OTROS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN TAMBIÉN EN LA UCI DEL HOSPITAL.

EL CUMULO DE NEGLIGENCIAS MEDICAS DURANTE UN MES Y MEDIO HAN MOTIVADO EL ESTADO DE COMA PROFUNDO EN EL QUE SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD ALIDA JIMENEZ, DE CUALES DESCRIBIMOS ALGUNAS DE ELLAS.

COMO HEMOS DICHO ALIDA ENTRA POR SU PROPIO PIE CON UNA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.

LA DEFICIENTE ATENCIÓN Y LA DEJADEZ EN ESOS DIAS HA SIDO MAS QUE EVIDENTE.

UNOS DÍAS MAS TARDE APRECIAMOS QUE ALIDA TIENE LA BOCA UN POCO TORCIDA, PONIÉNDOLO EN CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE TURNO, Y DESPUÉS DE HACERLE UN TAC DICEN QUE NO LE ENCUENTRAN NADA ADUCIENDO QUE POSIBLEMENTE ES DEBIDO A SU DEBILIDAD Y A LA MEDICACIÓN SUMINISTRADA.

ESTA CONFUSIÓN SE HUBIERA EVITADO SI EN VEZ DE HACERLE UN TAC SE LE HUBIERA HECHO UNA RESONANCIA MAGNÉTICA Y SI HUBIESEN HECHO ESTA PRUEBA Y SE HUBIERA VISTO UN DAÑO CEREBRAL NO SE LA HUBIERA INTERVENIDO, PUES EL EQUIPO MEDICO QUE LA OPERA DESCONOCÍA EL DAÑO CEREBRAL.

HACE MUY POCO TIEMPO A ALIDA SE LA IBA A OPERAR DE UN CATETERISMO Y LOS ESPECIALISTAS, ESE DÍA, NO SE ATREVIERON A REALIZAR DICHA INTERVENCIÓN PUES CONSIDERABAN QUE POR SU OBESIDAD HABIA UN ALTO RIESGO DE NO AGUANTAR LA OPERACIÓN NI LA ANESTESIA, ADEMAS TENÍA UN CUADRO DE DIFERENTES INFECCIONES QUE HABÍA QUE TRATAR ANTES DE INTERVENIR.

LO CURIOSO ES QUE DURANTE UN MES Y MEDIO QUE LLEVABA INGRESADA NO SE DIERON CUENTA NI PUSIERON LOS MEDIOS ADECUADOS PARA `PALIAR TALES INFECCIONES.

24 HORAS MAS TARDE UN NUEVO EQUIPO MEDICO TOMA UNA DECISIÓN DISTINTA A LA QUE ANTERIORMENTE TOMARON SUS COMPAÑEROS, OPERÁNDOLA YA NO DE UN CATETERISMO, SINO A CORAZÓN ABIERTO SIN TENER PARA NADA EN CUENTA LA OPINIÓN DE SUS COMPAÑEROS DEL CUNQUEIRO 24 HORAS ANTES QUE NO SE ATREVÍAN A INTERVENIRLA TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES DE OBESIDAD MORBIDA Y LAS DISTINTAS INFECCIONES, QUERIENDO ESTOS PALIAR DICHAS INFECCIONES ANTES DE PROCEDER A OPERARLA.

AHORA SE HAN DADO CUENTA DE LA LESIÓN CEREBRAL QUE EXISTÍA CON ANTERIORIDAD A LA INTERVENCIÓN Y QUE PROPICIÓ QUE LE DIERAN VARIOS ICTUS O INFARTOS CEREBRALES Y ESTO SE HUBIERA EVITADO SI LE HUBIERAN HECHO LA RESONANCIA MAGNÉTICA QUE HUBIERA DETECTADO DICHA LESIÓN.

HEMOS PODIDO APRECIAR QUE NO EXISTE UNA COORDINACIÓN REAL ENTRE LOS DISTINTOS MÉDICOS PUES CADA UNO TIENE UNA VISIÓN DISTINTA DE LOS MISMOS HECHOS Y ESA FALTA DE COORDINACIÓN PERJUDICA GRAVEMENTE LA SALUD DE LAS PERSONAS COMO ES EL CASO DE ALIDA JIMENEZ.

LAS RESPUESTAS QUE DAN AHORA SON POBRES ALEGANDO QUE TENÍAN QUE INTERVENIR “DE URGENCIAS”. LO RARO Y CURIOSO ES QUE HEMOS LLEGADO A ESA OPERACIÓN DE URGENCIA UN MES Y MEDIO DESPUÉS DE ESTAR INGRESADA EN EL ALVARO CUNQUEIRO Y QUEJÁNDOSE ALIDA JIMENEZ DE DIVERSOS DOLORES, SIN QUE EL HOSPITAL NI LOS MÉDICOS LLEVARAN A CABO LOS TRATAMIENTOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA NO LLEGAR A LA SITUACIÓN QUE LE HA PROVOCADO UN COMA PROFUNDO Y ESTAR AL BORDE DE LA MUERTE.

ADEMAS TAMBIÉN DENUNCIAMOS QUE ANTES LOS MÉDICOS QUE INTERVENÍAN SOLÍAN SER MÉDICOS CON UNA GRAN EXPERIENCIA EN OPERACIONES, INTERVENCIONES Y TRATAMIENTOS Y AHORA, COMO FUE EL CASO DE ALIDA, QUIEN HA INTERVENIDO ES UNA CHICA MUY JOVEN Y QUE POR SU CORTA EDAD ES IMPOSIBLE QUE HAYA TENIDO GRAN EXPERIENCIA Y MUCHOS AÑOS EJERCIENDO LA MEDICINA Y AUNQUE ALEGAN QUE ES UN EQUIPO NOSOTROS SOLAMENTE HEMOS VISTO A UNA CHICA MUY JOVEN Y CON MUY POCAS PALABRAS A LA HORA DE DAR E INFORMAR DE RESULTADOS.

NO SIRVE DE NADA QUE HAYA MUY BUENAS MÁQUINAS SI NO SE UTILIZAN CUANDO HAY QUE UTILIZARLAS Y ADEMAS SE UTILIZAN POR PERSONAS QUE ACABAN DE SALIR DE LA CARRERA DE MEDICINA.

AUNQUE NO SIRVE DE NADA DENUNCIAR PÚBLICAMENTE AL HOSPITAL Y A LAS PERSONAS QUE HAN INTERVENIDO DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA A ALIDA JIMENEZ, ESTO SIRVE PARA QUE LOS CIUDADANOS NOS UNAMOS PARA DEFENDER UNA SANIDAD DIGNA Y REAL, TRATEN SIEMPRE LOS MISMOS MÉDICOS A LOS PACIENTES Y QUE HAYA UNA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ANTES DE INTERVENIR A CUALQUIER PACIENTE PORQUE LO QUE NO PUEDE SER ES QUE CADA DÍA CADA MEDICO QUE ACUDE A VISITAR A LOS PACIENTES TENGA UNA FORMA DISTINTA DE VER LAS SITUACIONES.

HOY NOS REUNIMOS PARA DENUNCIAR ESTO PÚBLICAMENTE, PUES POSTERIORMENTE LO HAREMOS EN LOS TRIBUNALES PARA QUE NO VUELVA A EXISTIR OTRO CASO COMO EL DE ALIDA JIMENEZ Y EXIGIMOS QUE LOS RESPONSABLES DEL HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO EFECTUEN UNA INVESTIGACIÓN INTERNA APARTE DE LA JUDICIAL PARA RESOLVER LOS FALLOS DETECTADOS Y MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS YA QUE A VECES UN MEDICO DICE BLANCO Y AL RATO OTRO MEDICO DICE NEGRO.

NO QUEREMOS DAÑAR LA IMAGEN DE LA SANIDAD PUBLICA, SOLAMENTE QUEREMOS EXPONER UN CASO REAL Y QUE LOS RESPONSABLES DE LA SANIDAD PUBLICA CONSTITUYAN UNA COMISIÓN PARA CORREGIR ERRORES Y DEFICIENCIAS EN LA COORDINACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, CRITERIOS Y RESULTADOS `PARA QUE NO VUELVA A OCURRIR OTRO CASO COMO EL DE ALIDA JIMENEZ.

ALIDA ES UNA MADRE DE FAMILIA CON 8 HIJOS, 50 NIETOS Y UNA FAMILIA MUY GRANDE Y EN CASO DE QUE NO SE RECUPERE SE DESTROZARÁ LA VIDA DE CIENTOS DE PERSONAS QUE CONVIVÍAN Y DEPENDÍAN DE ELLA.

LO CURIOSO ES QUE QUIEN OPERO A ALIDA NO VOLVIÓ A APARECER POR LA UCI, TENIENDO QUE DAR LA CARA OTROS COMPAÑEROS MÉDICOS, PERO NO LOS RESPONSABLES QUE TOMARON LA DECISIÓN E INTERVINIERON EN LA OPERACIÓN, NO ASUMIENDO NI VALORANDO LA RESPONSABILIDAD QUE TENÍAN ENTRE SUS MANOS.

PEDIMOS LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL MÁXIMO RESPONSABLE DEL ALVARO CUNQUEIRO Y DEL PROPIO CONSELLEIRO DE SANIDAD EN ESTE CASO.