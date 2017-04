A decisión de Feijóo de recurrir á banca privada para financiarse custaralle aos galegos 1.670 millóns de euros

244 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O voceiro parlamentario de En Marea Luís Villares e o deputado Manuel Lago destaparon a mañá de onte en rolda de prensa os custes que terá para as arcas públicas galegas a decisión de Feijóo de non acudir aos mecanismos extraordinarios de financiamento entre 2012 e 2017 e endebedarse coa banca privada: 1.670 millóns de euros. “O equivalente a rescatar a AP9 ou o Hospital Álvaro Cunqueiro”, denunciou Lago.

En Marea parte dos Informe sobre os mecanismos extraordinarios de financiamento das CCAA, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, que recolle os aforros que tiveron as diferentes comunidades autónomas por adherirse ás medidas de liquidez públicas nos últimos seis anos: o Goberno central puxo a disposición 131.073 millóns de euros que permitiron ás CCAA aforrar 44.098 millóns de euros.

“Galicia só solicitou 1.577 millóns, o 1,2%, cando a economía galega se move entre o 5-6% e o que é máis grave, só nos beneficiamos en 126 millóns de euro de aforro, o 0,3%”, sinalou o deputado Manuel Lago para quen o endebedamento coa gran banca só foi unha operación de propaganda pagando con cartos públicos xuros moito máis elevados.

O voceiro de En Marea Luís Villares engadiu que 1.670 millóns de euros “é a cifra do malgasto, do despilfarro, de non saber botar as contas, o prezo a pagar para poder dicir que non tiñamos necesidade de acudir aos sistemas de financiamento do Estado, unha operación de cirurxía estética de Feijóo que pagaremos todos os galegos e galegas”.

Comisión mixta de seguemento dos Orzamentos do Estado

Luís Villares tamén anunciou na conferencia de prensa a solicitude de creación dunha comisión parlamentaria que inclúa a todos os grupos da da Cámara para facer seguemento da execución dos Orzamentos Xerais do Estado en Galicia e que vele polo cumprimento do 100% do orzado, no lugar da “comisión que solicita Feijóo con membros do Estado e do goberno galego, todos pertencentes ao mesmo partido político, que non foi quen de alzar a voz contra o maltrato insólito destes orzamentos para Galicia en 2017, que supoñen unha redución do investimento dun 32% con respecto ao ano pasado e recortes duros no desenvolvemento de infraestruturas esenciais para o noso país e que son ademais notoriamente antisociais”.

O voceiro de En Marea referiuse ao incremento de custe para os autónomos (8€ máis ao mes) mentres aos pensionistas e ao funcionariado se lle mingua o poder adquisitivo (subas dun 0.25% e do 1% mentres o IPC interanual sobe máis do 3%). “Este presidente manso que non foi quen de indignarse perante os orzamentos do Estado vai ser o que vele porque estes orzamentos se cumpran?” inqueriu Villares.

A iniciativa de En Marea tamén solicitará a elaboración dun informe que desvele que porcentaxe dos orzamentos estatais quedaron por executar nos últimos cinco exercicios.





