Decoración de exteriores: Conjuntos de jardín

Cada vez son más las personas que se deciden a darle un toque más personal a su jardín o terraza, equipándolo con diferentes conjuntos donde poder relajarse, dejar a un lado una dura jornada de trabajo y el estrés acumulado o, simplemente, disfrutar con sus amigos y/o familiares.

Una de las mejores temporadas para hacerlo es la de primavera, aunque también es importante empezar a trabajar cuanto antes para tenerlo todo planeado cuando llegue el momento: qué necesitas, cómo vas a colocarlo o los materiales más recomendados. Si lo deseas, puedes echar un vistazo a estos conjuntos de jardín.

Tampoco puedes olvidarte de los distintos trabajos de mantenimiento que se han de realizar, así, te evitarás tener que sufrir las consecuencias de trabajar en las épocas donde más calor hace, que es cuando menos apetece y cuando peor se pasa.

Seleccionando muebles exteriores

Para poder seleccionar el conjunto que más se adapte a tus características y necesidades, es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

1) Materiales

Depende de la elección de cada persona, pero, gracias a ellos, se podrá otorgar al jardín o terraza el estilo que estabas buscando. También influirá en la resistencia y durabilidad de cada accesorio. Podrás distinguir aquellos de buena calidad porque tienen unos mejores acabados, haciendo así que duren más que el resto y permitiéndote ahorrar a largo plazo.

Uno de los materiales que está más de moda gracias a su mínimo mantenimiento, es el ratán sintético. ¿Por qué? Gracias a su textura, realizada sobre una base de aluminio, que le permite ser tan ligero y resistente como aparenta. Otra de sus ventajas es que presenta un aspecto más natural, por lo que encaja perfectamente en las zonas de exterior.

También existen otros buenos materiales, como:

Aluminio: Un material muy ligero y resistente.

Plástico: De los más económicos. Es cierto que no destacan por tener un gran estilo, sin embargo, cumplen a la perfección su objetivo.

Resina trenzada: Otorgan una gran funcionalidad, calidad y elegancia.

2) Tamaño

No es lo mismo tener un jardín bastante extenso donde puedas instalar cualquier conjunto, que uno un poco más ajustado. Debes fijarte bien en las medidas de cada mueble y en que la zona exterior no se vea sobrecargada o no permita el paso de las visitas. Puede parecer un trabajo bastante aburrido que tengas que fijarte en esto y seleccionar aquel que cumpla con estas características, pero el resultado merecerá totalmente la pena.

3) Precio

Todo el mundo busca la mejor calidad a un precio asequible. El mercado actual ofrece una gran variedad de conjuntos de jardín para diferentes presupuestos. Lo que importa más que el precio en sí, es el saber que los muebles son de buena calidad. No es lo mismo gastarte menos dinero y tener que cambiar los muebles cada dos años, que invertir un poco más y que te duren para toda la vida.

Si estás pensando en decorar tu jardín o terraza, estos son algunos de los mejores consejos que puedes seguir para poder hacerlo de la mejor manera posible.