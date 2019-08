Deixan a un menor no interior dun vehículo en Samil e a Policía Local ten que intervir

No día de onte ás 15:44 horas na zona de Samil. Tratouse dun pequeno que se atopaba atrapado no interior dun turismo.

Tívose constancia deste feito, mediante aviso dunha usuaria das praias, que se trasladou ao Centro de Coordinación solicitando á Unidade de BAHIAS, que se dirixisen ao lugar, co fin de coñecer a realidade dos feitos e auxiliar ao menor -de catro anos de idade -.

Segundo parece, a súa nai, que resultou ser S. R. R, natural de Vigo de 41 anos de idade, estaba a sacar do coche a un dos seus fillos, cando o menor, aínda no interior pechou accidentalmente a porta e accionou a chave que quedara dentro do vehículo, pechándoo completamente.

Como a chave quedara no interior, e o turismo estaba ao sol, a nai solicitou inmediatamente axuda ás persoas que tiña á súa ao redor. Unha das cales se dirixiu ao Centro de Coordinación para requirir a presenza dos Axentes desta Policía Local.

Os actuantes solicitaron a presenza dunha dotación de bombeiros, así como a presenza dunha ambulancia de apoio.

Finalmente optouse por fracturar o cristal ao lado do copiloto para a inmediata extracción do menor, sacándoo inmediatamente de dentro, debido ao risco que constituía pola intensa calor que fixo esa tarde.

Posteriormente foi trasladado ao Centro de Coordinación de Emerxencias de Samil para unha valoración, non detectándoselle dano algún, quedando este episodio nun mero susto.