Demanda unánime a Lactalis de contratos lácteos que compensen os prezos de 2017

Os próximos meses de febreiro e marzo está previsto que se renoven en Galicia algo máis de 4.000 contratos lácteos, unha boa parte da multinacional francesa Lactalis, que recolle aproximadamente o 25% do leite galego.

Outras como Leche Celta xa renovaron en setembro cunha lixeira suba dos prezos, mentres que Queserías Entrepinares renovará os contratos en abril e Reny Picot en xullo.

A valoración unánime das organizacións gandeiras é que os prezos nos novos contratos teñen que incrementarse para compensar os do ano 2017, nos que subiron moi por baixo da media europea e non estiveron en consonancia co incremento do prezo dos derivados lácteos, sobre todo da manteiga, nos mercados internacionais.

“En Galicia seguimos tendo un diferencial negativo con respecto ao resto de España duns 2 céntimos de media menos por litro, algo que non se xustifica. Esperamos que na renovación dos contratos compénsese eses 10 meses nos que os nosos gandeiros viron pagado o seu leite bastante por baixo da media europea”, asegura Javier Iglesias, responsable de gandaría de Unións Agrarias.

Neste sentido, o representante de Unións lembra “os prezos da manteiga -onde ademais Galicia lidera as calidades en materia graxa do leite- seguen sendo altos e iso deberíase repercutir nos prezos ao gandeiro”.

A manteiga finalizou o 2017 cun prezo de 4,58 euros o quilo, despois de alcanzar picos ao longo do ano de ata 6 euros o quilo.

Román Santalla: “O modelo que utiliza Lactalis para refenciar os prezos non é legal”

Pola súa banda, o secretario de Gandaría da Unión de Pequeños Agricutores (UPA), Román Santalla, considera que “o modelo que utiliza Lactalis para fixar os prezos non é legal”. “Lactalis recolle o 25% do leite galego e referencia os prezos dos novos contratos aos prezos medios pagos en Galicia nos últimos meses. É dicir, toma como referencia os prezos que en gran medida a propia empresa marca, o cal consideramos que é ilegal e que merecería unha resposta tanto por parte do Ministerio de Agricultura como por parte da Xunta de Galicia”, explica Santalla.

En todo caso, o representante de UPA prevé que “o ano 2018 vai ser mellor para os gandeiros españois en canto a prezos do leite que o 2017, aínda que os contratos seguirán sen reflectir a evolución dos mercados internacionais”.