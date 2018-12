Denuncian a editorial Todolibro por contos infantís machistas

FACUA-Consumidores en Acción denunciou á editorial Todolibro polos seus libros infantís Te quiero papá y Te quiero mamá , da colección Mi querida familia, por perpetuar estereotipos que poden denigrar a importancia da muller. Con frases como “ Te quiero mamá porque lavas mi osito de peluche cuando está sucio “, ou “ Te quiero mamá porque consigues que mi pijama huela a limón ” a mamá do conto só aparece retratada en situacións propias do coidado do fogar: limpeza da roupa, cociña, ou hixiene persoal do bebé. Mentres, papá é un heroe que acompaña nas aventuras e o descubrimento do mundo: “ Te quiero papá porque sabes jugar a los piratas “, o “ Te quiero papá porque me enseñas cosas nuevas “.

FACUA-Consumidores en Acción denunciou á editorial Todolibro polos seus libros infantís Te quiero papá y Te quiero mamá , da colección Mi querida familia, por perpetuar estereotipos que poden denigrar a importancia da muller. Con frases como “ Te quiero mamá porque lavas mi osito de peluche cuando está sucio “, ou “ Te quiero mamá porque consigues que mi pijama huela a limón ” a mamá do conto só aparece retratada en situacións propias do coidado do fogar: limpeza da roupa, cociña, ou hixiene persoal do bebé. Mentres, papá é un heroe que acompaña nas aventuras e o descubrimento do mundo: “ Te quiero papá porque sabes jugar a los piratas “, o “ Te quiero papá porque me enseñas cosas nuevas “.