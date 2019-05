Denuncian a oitava subida de Movistar Fusión ante Economía e as autoridades autonómicas de consumo

Connect on Linked in

FACUA-Consumidores en Acción presentou denuncias contra Telefónica de España ante a Secretaría de Estado para o Avance Dixital do Ministerio de Economía e Empresa e as dezasete autoridades autonómicas de consumo pola nova subida tarifaria dos seus paquetes converxentes Movistar Fusión, a oitava que aplica desde 2015, e as dos seus servizos de móbil e fibra.

O próximo 5 de xullo volverán encarecerse os prezos de dez modalidades de Movistar Fusión, a súa oferta converxente que inclúe telefonía fixa, móbil, internet e televisión. As subidas, nesta ocasión, serán de 2 euros mensuais no paquete Fusión 0 e de 10 euros en Fusión Total, Total Plus, Fusión+ Lecer Total/Fútbol Total/Ficción Total e Fusión+ Premium, Premium Extra (2 e 4 liñas) e Premium Total. Pola súa banda, as tarifas só móbil #1,5, #2, #4, #6 e #8 subirán 2 euros e as #15 e #25 farano 5 euros. En canto ás ofertas só fibra, as de 100 e 600 Mbps encareceranse en 3 euros.

Tres de ofértalas -Fusión+ Fútbol Total, Fusión+ Lecer Total e Fusión+ Premium- incrementarán os seus prezos só cinco meses despois de encarecerse outros 5 euros o pasado febreiro.

“Motivos válidos”

Nas súas denuncias, FACUA argumenta que a lexislación do sector de telecomunicacións establece que os incrementos tarifarios deben estar xustificados en “motivos válidos” e que estes non se cumpren nestas subidas xa que só perseguen o incremento das marxes de beneficio. Así, o Real Decreto 899/2009, do 22 de maio, polo que se aproba a carta de dereitos do usuario dos servizos de comunicacións electrónicas, expón no seu artigo 9 que “os contratos de servizos de comunicacións electrónicas só poderán ser modificados polos motivos válidos expresamente previstos no contrato”.

FACUA solicitou á Secretaría de Estado para o Avance Dixital do Ministerio de Economía e Empresa que, no exercicio das súas competencias, inste a Telefónica de España a paralizar as subidas tarifarias. Os incrementos previstos están aparellados de Gb adicionais nas liñas móbiles ou velocidade simétrica de subida e baixada no caso das ofertas só fibra. A asociación considera que, se se respecta o establecido no citado Real Decreto, a compañía tería que manter os servizos contratados polos seus clientes sen ningunha variación e, en todo caso, ofertarlles a posibilidade de contratar as citadas melloras aparelladas a incrementos de prezos.

A asociación tamén pediu ás autoridades de protección ao consumidor das comunidades autónomas que insten á compañía para paralizar os incrementos de prezos e, en caso de consumalos, ábranlle expedientes sancionadores. Distintas leis autonómicas de defensa dos consumidores recollen a facultade das comunidades para impoñer multas #ante a vulneración doutras normativas -neste caso, o Real Decreto 899/2009, do 22 de maio-. Ademais, FACUA argumenta nas súas denuncias que estas subidas tamén implican a existencia de cláusulas abusivas, co que vulneran o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Así, FACUA entende que as subidas impostas polas compañías de telecomunicacións aos seus clientes sen estar amparadas en “motivos válidos” cumpren os requisitos para ser consideradas cláusulas abusivas conforme ao artigo 82 do citado texto refundido, que define como tales, entre outras, aquelas que “vinculen o contrato á vontade do empresario”, “determinen a falta de reciprocidad no contrato” ou causen un “desequilibrio importante dos dereitos e obrigacións das partes”.

Sete subidas anteriores de Movistar Fusión

A asociación lembra que Telefónica subiu xa ata en sete ocasiones as súas tarifas converxentes Movistar Fusión desde maio de 2015, cando por primeira vez incrementounas en 5 euros despois de que lanzase en setembro de 2012 estas modalidades baixo o anuncio de que mantería os seus prezos “para sempre”. A segunda, de 3 euros, foi en xaneiro de 2016; e a terceira, de entre 2 e 5 euros, en xullo dese mesmo ano.

A estas seguíronlle o subidas tres subidas en 2017: 5 euros máis ao mes en febreiro para as ofertas do paquete Fusión (a cambio de ofrecer máis datos); en abril, outros 5 euros as tarifas de Fusión Contigo; e en xuño a empresa incrementou nun 33% o custo dos GB cando os clientes exceden do contratado (de 1,5 a 2 céntimos por mega extra). Despois, en febreiro, de 2018, ao volver incrementar Movistar outros 5 euros nos seus paquetes Fusión e a última, o pasado mes de febreiro, con outros 5 euros máis.