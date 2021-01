Denuncian “desigualdades e presións” contra o persoal do Concello de Redondela

A CIG e a CSIF veñen de denunciar publicamente as desigualdades e as presións existentes no seo do cadro de persoal do Concello de Redondela, ao tempo que lembran que levan meses reclamándolle ao Goberno local medidas concretas como a cobertura das baixas, a convocatoria da oferta pública de emprego, o recoñecemento dos traballos realizados ou que se garanta a igualdade nas condicións laborais.